В Украине во время войны стало больше миллионеров

Человек работает с бумагами. Фото: Unplush

В Украине во время войны существенно выросло количество миллионеров. Свидетельствует об этом информация деклараций о доходах за 2022 год.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады (ВРУ) Даниил Гетманцев.

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Как отметил глава комитета, на 1334 человека возросло количество граждан с состоянием более миллиона. До войны в Украине насчитывалось 8177 миллионеров, а сейчас — 9511 человек.

При этом нардеп считает, что это не украинцы разбогатели, а возросло количество сознательных лиц в вопросе необходимости декларировать свое состояние.

"Это, безусловно, не говорит о повышении реальных доходов украинцев в войну, но свидетельствует о том, что украинцы стали более ответственно относиться к декларированию", — пояснил Гетманцев.

По информации Государственной налоговой службы, общее количество поданных деклараций за прошлый год уменьшилось почти на 79 тысяч, до около 170 тысяч. Сумма задекларированных доходов сократилась на 25,3 млрд грн, до 114,5 млрд. Из них в бюджет поступит 3,2 млрд грн налогов.

Источник: Telegram Данила Гетманцева

В этом году также было подано более 7,6 тысячи деклараций по получению иностранного дохода на сумму 24,4 млрд гривен. Из них в госказну пойдет 1,8 млрд гривен налога на доходы физлиц и 363 млн гривен — военного сбора.

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Напомним, украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).

Также мы писали, что в Украине растет количество случаев получения средств "нелегальными" продавцами за товары или услуги на банковские карты. Такие действия грубое нарушение налогового законодательства, поэтому за это предусмотрены немалые штрафы.