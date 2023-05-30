Безработных будут оформлять по-новому — что изменилось

В Украине подготовили важные изменения для безработных: что нужно знать
В Украине заработали новые изменения регистрации, перерегистрации официальных безработных, а также механизма ведения учета граждан, которые находятся в поиске работы. Теперь получить соответствующий статус можно исключительно, предоставив военно-учетные документы.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.
Регистрация по новым правилам
Заявления о получении или восстановлении статуса зарегистрированных безработных или их прекращении можно подавать:
- через сайт или мобильное приложение;
- лично обратившись в ближайший центр занятости.
Статус будут предоставлять членам добровольческих формирований тергромады, которые согласно законодательству заключили контракты добровольцев терробороны беcплатно.
Датой подачи заявлений о предоставлении статуса и назначении выплат пособия по безработице будут считать день их регистрации в центре занятости. Решения будут принимать в тот же день.
Чтобы получить статус, гражданам необходимо предоставлять военно-учетные документы. Участникам боевых действий нужно подавать удостоверения участников боевых действий (УБД). Им также необходимо предоставить копии справок (при необходимости).
Документы будут приниматься в бумажном и электронном виде (бумажные копии не будут требованы).
Специалисты будут проводить профилирование лиц, ищущих работу и зарегистрированных безработных, на основе которых составят индивидуальный план трудоустройства. Если человек откажется от его подписания, это будет являться основанием для прекращения статуса безработного.
Граждане могут обращаться в любой центр занятости, удобный для посещения, вне зависимости от регистрации. Исключение — для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они могут зарегистрироваться как безработные только в центре занятости по месту регистрации в качестве переселенцев.
В порядок добавили следующие основания:
1) откажут в предоставлении статуса:
- в случае отказа от составления и подписания индивидуального плана трудоустройства;
- если лицо подало заявление о предоставлении статуса раньше сроков, установленных порядком.
2) прекратят регистрацию:
- в случае второго отказа во время военного положения от общественных или других временных работ, если не найдется подходящая;
- если выявят факт невыполнения задач индивидуального плана трудоустройства, согласно установленным критериям без уважительных причин;
- если человек нарушил условия пересечения границы страны.
Процедуру перерегистрации безработных дополнили условиями:
- перерегистрацию безработных будут осуществлять с даты подачи заявления при предоставлении документов или информации, определенных пунктами 18-20 порядка;
- если будет решение о возврате суммы материального обеспечения и стоимости соцуслуг, повторная регистрация возможна исключительно, если будут возвращены средства и не ранее чем через 90 дней с даты окончания предварительной регистрации.
Что еще стоит знать
Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.
Также мы писали, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.