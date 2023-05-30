Безработных будут оформлять по-новому — что изменилось

Украинские граждане всех возрастов. Фото: Новини.LIVE

В Украине заработали новые изменения регистрации, перерегистрации официальных безработных, а также механизма ведения учета граждан, которые находятся в поиске работы. Теперь получить соответствующий статус можно исключительно, предоставив военно-учетные документы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.

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Заявления о получении или восстановлении статуса зарегистрированных безработных или их прекращении можно подавать:

через сайт или мобильное приложение;

лично обратившись в ближайший центр занятости.

Статус будут предоставлять членам добровольческих формирований тергромады, которые согласно законодательству заключили контракты добровольцев терробороны беcплатно.

Датой подачи заявлений о предоставлении статуса и назначении выплат пособия по безработице будут считать день их регистрации в центре занятости. Решения будут принимать в тот же день.

Чтобы получить статус, гражданам необходимо предоставлять военно-учетные документы. Участникам боевых действий нужно подавать удостоверения участников боевых действий (УБД). Им также необходимо предоставить копии справок (при необходимости).

Документы будут приниматься в бумажном и электронном виде (бумажные копии не будут требованы).

Специалисты будут проводить профилирование лиц, ищущих работу и зарегистрированных безработных, на основе которых составят индивидуальный план трудоустройства. Если человек откажется от его подписания, это будет являться основанием для прекращения статуса безработного.

Граждане могут обращаться в любой центр занятости, удобный для посещения, вне зависимости от регистрации. Исключение — для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они могут зарегистрироваться как безработные только в центре занятости по месту регистрации в качестве переселенцев.

В порядок добавили следующие основания:

1) откажут в предоставлении статуса:

в случае отказа от составления и подписания индивидуального плана трудоустройства;

если лицо подало заявление о предоставлении статуса раньше сроков, установленных порядком.

2) прекратят регистрацию:

в случае второго отказа во время военного положения от общественных или других временных работ, если не найдется подходящая;

если выявят факт невыполнения задач индивидуального плана трудоустройства, согласно установленным критериям без уважительных причин;

если человек нарушил условия пересечения границы страны.

Процедуру перерегистрации безработных дополнили условиями:

перерегистрацию безработных будут осуществлять с даты подачи заявления при предоставлении документов или информации, определенных пунктами 18-20 порядка;

если будет решение о возврате суммы материального обеспечения и стоимости соцуслуг, повторная регистрация возможна исключительно, если будут возвращены средства и не ранее чем через 90 дней с даты окончания предварительной регистрации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

Также мы писали, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.