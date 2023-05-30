Безробітних оформлюватимуть по-новому — що змінилось

Українські громадяни різного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні запрацювали нові зміни щодо реєстрації, перереєстрації офіційних безробітних, а також механізму ведення обліку громадян, які перебувають у пошуку роботи. Тепер отримати відповідний статус можна виключно, надавши військово-облікові документи.

Про це поінформувала пресслужба Державного центру зайнятості.

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Заяви про отримання чи поновлення статусу зареєстрованих безробітних або їх припинення можна подавати:

через сайт або мобільний застосунок;

особисто звернувшись у найближчий центр зайнятості.

Статус надаватимуть членам добровольчих формувань тергромади, які, відповідно до законодавства, уклали контракти добровольців тероборони на безоплатно.

Датою подання заяв про надання статусу та призначення виплат допомоги з безробіття вважатимуть день їх реєстрації у центрі зайнятості. Рішення призначатимуть у той же день.

Щоб отримати статус, громадянам потрібно надавати військово-облікові документи. Учасникам бойових дій потрібно подавати посвідчення учасників бойових дій (УБД). Їм також треба надати копії довідок (за потреби).

Документи прийматимуть у паперовому та електронному вигляді (паперових копій не вимагатимуть).

Фахівці проводитимуть профілювання осіб, що шукають роботу та зареєстрованих безробітних, на основі чого складуть індивідуальний план працевлаштування. Якщо людина відмовиться від його підписання, то це є підставою для припинення статусу безробітного.

Громадяни можуть звертатися у будь-який центр зайнятості, зручний для відвідування, незалежно від реєстрації. Виняток — для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вони можуть зареєструватися як безробітні тільки у центрі зайнятості за місцем реєстрації як переселенці.

У порядок додали такі підстави:

1) відмовлять у наданні статусу:

у разі відмови від складання та підписання індивідуального плану працевлаштування;

якщо особа подала заяву про надання статусу раніше термінів, встановлених порядком.

2) припинять реєстрацію:

у разі другої відмови під час воєнного стану від громадських чи інших тимчасових робіт, якщо не буде потрібної;

якщо виявлять факт невиконання завдань індивідуального плану працевлаштування, згідно зі встановленими критеріями без поважних причин;

якщо людина порушила умови перетину кордону країни.

Процедуру перереєстрацію безробітних доповнили умовами:

перереєстрацію безробітних здійснюватимуть з дати подання заяви за умови надання документів чи інформації, визначених пунктами 18-20 порядку;

якщо буде наявне рішення про повернення суми матеріального забезпечення та вартості соцпослуг, повторна реєстрація можлива виключно, якщо буде повернуто кошти та не раніше, аніж через 90 днів від дати закінчення попередньої реєстрації.

Що ще варто знати

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Також ми писали, що роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.