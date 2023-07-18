Цены в Украине — продукты из социальной корзины дорожают

Покупатель в магазине. Фото: Unplush

На полках украинских магазинов выросла стоимость рафинированного подсолнечного масла. Оно считается социальным продуктом, повышение цен на который запрещено правительственным постановлением.

Об этом сообщает издание today.ua, ссылаясь на информацию мониторингового портала Minfin.

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Как изменились цены на подсолнечное масло

По информации портала, в июне 850-милилитровая бутылка "Олейна" в среднем стоила 57,83 грн, в июле за нее нужно отдать 60,53 грн. Самые высокие цены на такое масло выставила сеть Metro — 64,70 грн, а самые низкие предлагает Auchan — 58,40 грн.

Поднялась цена на масло торговой марки "Щедрый дар". В июне за 850 мл нужно было заплатить 60,81, а в июле цена достигала 63,27 грн. Дороже всего такое масло продавал Auchan — за 67,40 грн, а дешевле всего сеть Novus — 55,99 грн. Впоследствии некоторые магазины снизили цены.

Источник: Minfin

Государственное регулирование цен

Как известно, в Украине во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения введен предельный уровень торговой надбавки на продукцию из перечня социально значимых. Речь идет о таких продуктах:

мука пшеничная высшего сорта;

молоко пастеризованное (жирность 2,5% в пленке);

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушки куриные/четвертины тушки куриной);

батон;

масло подсолнечное рафинированное.

В прошлом году специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили ряд нарушений, а магазины, которые нарушали правительственное требование предотвращать неконтролируемый рост стоимости из вышеуказанного перечня, оштрафовали.

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Напомним, в Украине скоро ожидается повышение цен на ряд продуктов. Эксперты прогнозируют удорожание до 15% на фоне новых коммунальных тарифов, а также стоимости автомобильного горючего в июле 2023 года.

Также мы писали, что украинским гражданам придется осуществлять торговлю онлайн по новым правилам. Верховная Рада (ВР) приняла соответствующий закон.