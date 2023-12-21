В Украине повысят некоторые налоги с 2024 года — кого коснется

Подсчеты на калькуляторе. Фото: tax.gov.ua

За 2024 год владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. За "лишние" квадратные метры придется отдать больше, ведь налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в следующем году.

Об этом сообщает издание Progroshi.

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По правилам, налог за недвижимость взимается с граждан, имеющих в собственности:

квартиру площадью, превышающую 60 квадратных метров;

частный дом, площадь которого больше 120 квадратных метров;

дом и квартира с совокупной площадью 180 квадратных метров.

Сумму налога рассчитывают в виде процента от минимальной заработной платы в отчетном году, но не более 1,5% за один "квадрат". Но налог нужно уплатить за предыдущий год на уровне 1,5% от минимальной зарплаты, что равняется 6,7 тыс. гривен. В прошлом году минималка оставалась без изменений. Однако с 1 января будет составлять 7,1 тыс. грн, то есть в дальнейшем, за 2024 год, придется уже платить больше.

Налог начисляют только на квадратные метры, превышающие указанные нормы. Так, если речь идет о доме площадью 125 кв. метров, то налог вычислят всего на пять метров.

Налоговики разработали специальный калькулятор, который позволит установить размер налога на конкретное жилье. Эту информацию можно найти в личном кабинете на официальном портале налоговой. Проверить ставку в конкретном регионе можно на сайте ГНС.

Источник: ГНС

Уплатить налог нужно до 1 июля следующего года.

Кто освобожден от уплаты налога

Налог не начисляется гражданам, чья недвижимость расположена:

на территории, где продолжаются или велись активные боевые действия;

на территории, которая до сих пор находится в оккупации или была временно оккупирована РФ;

уже непригодна для проживания из-за войны.

Льготы на налогообложение недвижимости

Граждане имеют право на уменьшение размера налога за недвижимость по подпункту 266.4.1 пункта 266.4 Налогового кодекса.

"Льгота предоставляется один раз за каждый базовый налоговый период (год), однако, в случае, когда площадь объекта превышает пятикратный размер не облагаемой налогом площади, льготы не применяются. Также, объекты, используемые для получения доходов, не подлежат уменьшению налогооблагаемой базы", — пишет издание.

Что еще стоит знать

Напомним, общая аналитическая группа таможни и налоговой заявила об обнаружении новой схемы уклонения от налогов: одна из компаний продает помидоры с разницей в 46 раз между ценой импорта и официальной реализацией.

Также мы писали, что Государственная налоговая служба оштрафовала PornHub . Сайт не платил налог на Google в стране, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.