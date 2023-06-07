Зарплаты в Украине — как изменилась минималка за четверть века

Кошелек с купюрами. Фото: google.com

В Украине в следующем году планируют увеличить уровень минимальной заработной платы. По предложению Министерства экономики, ее могут повысить на 14%, до 7651 грн.

О том, как изменилась минимальная зарплата за четверть века, сообщает "Слово і діло".

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В 1997 году, когда страна перешла на гривну, уровень минимальной зарплаты составил только 15 гривен (8 долларов), через год подняли до 45 гривен (18,36 доллара).

В 1999 и 2000 годах "минималка" была на уровне 74 гривны.

Когда доллар стоил около 5 гривен, то минимальная зарплата была на таком уровне:

2001 год — 118 гривен (21,9 доллара);

2002 год — 140 гривен (26,2 доллара);

2003 год — 185 гривен (34 долларов);

2004 год — 205 гривен (38 долларов);

2005 год — 262 гривны (51 доллар);

2006 год — 350 гривен (69 долларов);

2007 год — 400 гривен (79 долларов);

2008 год — 515 гривен (97,7 доллара).

Когда доллар подскочил до около семи гривен в период 2009-2013 годов, минимальная зарплата повысилась до 1147 гривен (143,5 доллара).

В начале 2014-го выросла до 1218 гривен, однако из-за повышения курса долларовый эквивалент упал до 102,4 доллара.

В 2015 году минимальная зарплата сохранялась на том же уровне, однако курс доллара подскочил до 22 грн, поэтому в долларах "минималка" упала до 55,7 доллара.

В 2017-м зарплата повысилась более чем в два раза — до 3,2 тыс. гривен (120,3 доллара). В дальнейшем менялась так:

в 2018-м — 3,72 тыс. гривен (136,8 доллара);

2019-м — 4173 грн (161,4 доллара);

2020-м — 4723 грн (175,2 доллара);

2021-м — 6 тыс. грн (219,8 доллара).

В 2022 году "минималка" выросла вдвое. В начале года составила 6,5 тыс. гривен (200,9 доллара).

К концу года повысили до 6,7 тыс. гривен (около 183 долларов). В 2023 году увеличивать не планируют из-за дефицита в бюджете.

Источник: "Слово і діло"

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