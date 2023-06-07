Зарплати в Україні — як змінилась мінімалка за чверть століття

Гаманець із купюрами. Фото: google.com

В Україні наступного року планують збільшити рівень мінімальної заробітної плати. За пропозицією Міністерства економіки, її можуть підвищити на 14%, до 7651 грн.

Про те, як змінилась мінімальна зарплата за чверть століття, повідомляє "Слово і діло".

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У 1997 році, коли країна перейшла на гривню, рівень мінімальної зарплати становив тільки 15 гривень (8 доларів), через рік підняли до 45 гривень (18,36 долара).

У 1999 та 2000 роках "мінімалка" була на рівні 74 гривні.

Коли долар коштував близько 5 гривень, то мінімальна зарплата була на такому рівні:

2001 рік — 118 гривень (21,9 долара);

2002 рік — 140 гривень (26,2 долара);

2003 рік — 185 гривень (34 доларів);

2004 рік — 205 гривень (38 доларів);

2005 рік — 262 гривні (51 долар);

2006 рік — 350 гривень (69 доларів);

2007 рік — 400 гривень (79 доларів);

2008 рік — 515 гривень (97,7 долара).

Коли долар підскочив до близько семи гривень у період 2009-2013 років, мінімальна зарплатня підвищилась до 1147 гривень (143,5 долара).

На початку 2014-го зросла до 1218 гривень, проте через підвищення курсу доларовий еквівалент впав до 102,4 долара.

2015-го мінімальна зарплатня зберігалася на тому ж рівні, проте курс долара підскочив до 22 грн, тому у доларах "мінімалка" впала до 55,7 долара.

2017-го зарплата підвищилась у більш ніж двічі — до 3,2 тис. гривень (120,3 долара). Надалі змінювалась так:

2018-го — 3,72 тис. гривень (136,8 долара);

2019-го — 4173 грн (161,4 долара);

2020-го — 4723 грн (175,2 долара);

2021-го — 6 тис. грн (219,8 долара).

У 2022 році "мінімалка" зросла удвічі. На початку року становила 6,5 тис. гривень (200,9 долара).

Під кінець року підвищили до 6,7 тис. гривень (близько 183 доларів). У 2023 році збільшувати не планують через дефіцит у бюджеті.

Джерело: "Слово і діло"

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