Зарплата від 20 тис. грн без досвіду — привабливі вакансії у травні

Дівчина працює за комп'ютером. Фото: Freepik

Експерти назвали найкращі вакансії травня 2023 року з високою заробітною платою і без досвіду роботи. У п'ятірці найпопулярніших пропозицій зарплатня стартує від 20 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Biz.today.

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Найкращі вакансії травня

Як зазначають експерти, зараз на українському ринку праці середній рівень зарплати становить 16 тис. гривень, а мінімальна — лише 6,7 тис. гривень. Водночас, деякі роботодавці готові щедро платити працівникам навіть без досвіду роботи.

Акаунт-менеджери

Очолює п'ятірку лідерів вигідних вакансій — пропозиція роботи акаунт-менеджером. Таким працівникам потрібно віддалено працювати з клієнтами, формувати звіти. Досвід неважливий, а дохід обіцяють у 20-40 тис. гривень.

Таксисти

Також популярна вакансія — водій таксі. Заробітну плату пропонують на рівні 20-30 тис. гривень. Серед головних вимог — стаж водіння від трьох років та ввічливість. Також пропонують робоче авто. Гарантують додаткові виплати.

Оператори колл-центрів

Є вигідні пропозиції роботи у міжнародних кол-центрах компаній, дохід обіцяють від 20 до 45 тис. гривень. Досвід — неважливий, однак за умови, що людина володіє іноземною мовою — англійською чи німецькою.

Адміністратори соцмереж

Вигідними вакансіями без досвіду роботи вважаються пропозиції адміністратором соціальних мереж. За таку роботу готові платити від 20 до 40 тис. гривень. Потрібно вміти швидко вирішувати проблеми, вітається відповідальність та організованість.

Фінансові консультанти

Без досвіду беруть на роботу також консультантів мікрофінансові організації. Завдання — інформувати клієнтів про мікрокредити, відтермінування платежів. Зарплату обіцяють у 18 — 35 тисяч гривень.

Більше про зарплати

Нагадаємо, український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.