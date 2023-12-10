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В Украине повысили тарифы на передачу электроэнергии — что изменится

10 декабря 2023 23:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине повысили тарифы на передачу электроэнергии — что изменится
Специалисты НЭК "Укрэнерго". Фото: пресс-служба ведомства
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на услуги по передаче электроснабжения НЭК "Укрэнерго" на 9%. Подобные изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

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Как известно, начиная с нового года, цены на передачу электроэнергии вырастут на 9%, а именно до 528,57 грн/МВт-час.

Также Нацкомиссия решила увеличить тариф на диспетчерское управление на 9,5%, а именно, до 104,57 грн/МВт-час.

Кроме того, в Украине планируется повысить отдельный льготный тариф по передаче на предприятия "зеленой" электрометаллургии на 74%, то есть с 209,42 грн/МВт-ч до 364,70 грн/МВт-ч.

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Тем не менее, тариф для бытовых пользователей не изменится. К маю 2024 года он составит 2,64 грн/кВт-час.

"По результатам этого заседания решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будут оформлены постановлениями, обнародованы на официальном веб-сайте и в "Информационном бюллетене НКРЭКУ", а также размещены в Системе информационно-правового обеспечения "Лига: Закон" и Юридической информационно-поисковой системе "Законодательство"", — добавили в пресс-службе комиссии. 

В свою очередь, в ассоциации "Укрводоканалэкология" отметили, что в Украине стоит острая потребность в повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение. На решении этого вопроса настаивают международные кредиторы.

Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев ответил, увеличится ли стоимость газа. По его словам, этого отопительного сезона не стоит ожидать повышения цен, однако в ближайшем будущем они вырастут.

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