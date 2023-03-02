Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В Украине планируют расширить количество социальных услуг: объяснение Минсоцполитики arrow

В Украине планируют расширить количество социальных услуг: объяснение Минсоцполитики

2 марта 2023 10:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Соцпомощь в Украине — власть планирует сосредоточиться на предоставлении услуг
Хотят перевести вектор, который сейчас сосредоточен на выплатах, на предоставление сервисов
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики Украины рассказали о планах расширить количество социальных услуг, оказываемых гражданам. Намерены перевести вектор, который сейчас сосредоточен на выплатах, на предоставление сервисов.

Об этом рассказала глава ведомства Оксана Жолнович в интервью "Радио Свобода".

Читайте также:

Перестройка соцполитики в Украине

Как отметила министр, сейчас в Украине социальная политика сосредоточена больше на финансовых выплатах, тогда как должна быть на услугах.

"У нас в основном социальную политику меряют по выплатам. А во всем мире это прежде всего сервис и услуга. Когда людей встретили, сопровождали, объяснили, обеспечили им весь комплекс имеющихся прав и рассказали, как им воспользоваться. Это снижает уровень стресса у человека, придает большее понимание и позволяет быстрее адаптироваться. Мы должны нашу социальную политику перестроить именно таким образом", — пояснила она.

Глава Минсоцполитики отметила, что денежную помощь намерены сделать более адресной. Также будут воплощать поощрения людей не рассчитывать на соцподдержку, а быть экономически самостоятельным.

"Если человек попадает в кризис, например, в бедность, то это не должно быть постоянно - человек должен иметь стимулы исходить из этого, искать себе работу, менять свою жизнь, как-то верифицировать свои расходы, чтобы не оставаться в такой ситуации", добавила Оксана Жолнович.

Что еще нужно знать

Напомним, украинским безработным, которые присоединились к "Армии восстановления", заплатили за выполненные работы по восстановлению страны 40 млн гривен. Речь идет о почти 6,5 тысячи человек.

Также мы писали, что в Украине наблюдается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тыс. гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:35 В Польше мошенники обманули украинцев и похитили деньги: детали

11:24 Не заиграл при Луческу: "Заря" подписала перспективного защитника "Динамо"

11:23 ​​​Ночной ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: возросло количество погибших

11:14 Блинкен заявил, что не планирует встречаться с представителями рф и Китая на саммите G20

11:12 Новая кредитная программа МВФ: Минфин назвал дату начала работы миссии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:12 "Как звучат Карпаты": Филатов создал уникальный сингл Верховины в тревел-шоу Синельниковых

11:08 Часть густонаселенного района Одессы осталась без тепла: в чем причина

11:04 В россии придумали очередную басню об "атаки ВСУ": пишут, что ДРГ на Брянщине обстреляла автомобиль и автобус

Новина з фото

10:52 На берегу японского острова Токуносима нашли еще один металлический шар неизвестного происхождения

10:42 ​​​Британская разведка назвала фактор, который помешает активным наступательным действиям под Бахмутом до конца марта

Новина з відео

11:12 "Как звучат Карпаты": Филатов создал уникальный сингл Верховины в тревел-шоу Синельниковых

Новина з відео

10:37 "Лучше у деда не спрашивать": Цыбульская спела о скандале с Бобулом и попросилась на интервью

Новина з відео

10:13 Хлопок в россии: в Тульской области и Брянске раздались взрывы

Новина з відео

09:39 ​​​ФСБ поймала "украинского шпиона" аж на Дальнем Востоке: детали

Новина з відео

09:21 В москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:25 ​​​Россияне ночью обстреляли Запорожье: разрушена многоэтажка, есть жертвы

Новина з відео

07:10 "Арсенал" Зинченко побеждает "Эвертон" Миколенко: чем отличились украинцы

Новина з відео

21:52 "Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание

Новина з відео

21:45 Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства

Новина з відео

21:35 В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео

Эксклюзив

07:45 Валютный рынок лихорадит: что будет с гривней

Новина з фото

06:45 "Агенту 007" Дэниелу Крейгу — 55: скрытие личной жизни и игнор соцсетей

Эксклюзив

06:20 Metro и Auchan: судьба магазинов, спонсирующих войну в Украине

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

17:50 "Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:31 Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34 Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

Актуальное по теме

None 2 Март 11:35

В Польше мошенники обманули украинцев и похитили деньги: детали

None 2 Март 11:36

Не заиграл при Луческу: "Заря" подписала перспективного защитника "Динамо"

None 2 Март 11:14

Блинкен заявил, что не планирует встречаться с представителями рф и Китая на саммите G20

None 2 Март 11:25

Новая кредитная программа МВФ: Минфин назвал дату начала работы миссии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB