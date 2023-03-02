Соцпомощь в Украине — власть планирует сосредоточиться на предоставлении услуг

В Украине планируют расширить количество социальных услуг: объяснение Минсоцполитики
В Министерстве социальной политики Украины рассказали о планах расширить количество социальных услуг, оказываемых гражданам. Намерены перевести вектор, который сейчас сосредоточен на выплатах, на предоставление сервисов.
Об этом рассказала глава ведомства Оксана Жолнович в интервью "Радио Свобода".
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Перестройка соцполитики в Украине
Как отметила министр, сейчас в Украине социальная политика сосредоточена больше на финансовых выплатах, тогда как должна быть на услугах.
"У нас в основном социальную политику меряют по выплатам. А во всем мире это прежде всего сервис и услуга. Когда людей встретили, сопровождали, объяснили, обеспечили им весь комплекс имеющихся прав и рассказали, как им воспользоваться. Это снижает уровень стресса у человека, придает большее понимание и позволяет быстрее адаптироваться. Мы должны нашу социальную политику перестроить именно таким образом", — пояснила она.
Глава Минсоцполитики отметила, что денежную помощь намерены сделать более адресной. Также будут воплощать поощрения людей не рассчитывать на соцподдержку, а быть экономически самостоятельным.
"Если человек попадает в кризис, например, в бедность, то это не должно быть постоянно - человек должен иметь стимулы исходить из этого, искать себе работу, менять свою жизнь, как-то верифицировать свои расходы, чтобы не оставаться в такой ситуации", — добавила Оксана Жолнович.
Что еще нужно знать
Напомним, украинским безработным, которые присоединились к "Армии восстановления", заплатили за выполненные работы по восстановлению страны 40 млн гривен. Речь идет о почти 6,5 тысячи человек.
Также мы писали, что в Украине наблюдается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.
Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тыс. гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.