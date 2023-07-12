Штрафы до 51 тыс. грн — власть возьмется за автошколы

Девушка учится управлять автомобилем. Фото: Unplush

В Украине готовят изменения в сфере подготовки водителей к управлению транспортом. В целях уменьшения аварийности на дорогах планируют наказывать автошколы за недостаточный уровень обучения будущих автомобилистов.

Соответствующий проект закона ждет второго чтения в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Что предполагает инициатива

Речь идет о проекте закона №7354, на днях его поддержал профильный комитет и рекомендовал народным депутатам принять в целом.

В документе прописано, кто именно будет нести административную ответственность. Так, штрафы придется платить руководителям автошкол, а также должностным лицам территориальных сервисных центров Министерства внутренних дел за предоставление госаккредитации автошколам-нарушителям, за согласование аттестации таких специалистов.

Какие будут суммы штрафов

Штрафы будут взимать, если зафиксируют нарушения:

во время порядка подготовки и повышения квалификации автомобилистов — на 8,5 тыс. — 13,6 тыс. грн, за повторное — на 13,6 тыс. — 17 тыс. грн;

в порядке приема экзаменов, оформлении/выдачи водительских удостоверений — на 17 тыс. — 34 тыс. грн;

в порядке осуществления аккредитации автошкол и порядке аттестации таких специалистов — на 8,5 тыс. — 17 тыс. грн, если повторно — на 34 тыс. — 51 тыс. грн.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине для водителей подготовили очередные изменения при купле-продаже автомобилей. Перерегистрация транспортных средств будет происходить по-новому.

Также мы писали, что в Украине водители по опрометчивости могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.