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В Україні планують ввести нові штрафи до 51 тис. грн: кого торкнеться

12 липня 2023 08:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи до 51 тис. грн — влада візьметься за автошколи
Дівчина вчиться керувати авто. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні готують зміни у сфері підготовки водіїв до керування транспортом. З метою зменшення аварійності на дорогах планують карати автошколи за недостатній рівень навчання майбутніх автомобілістів.

Відповідний проєкт закону чекає на друге читання у Верховній Раді України (ВРУ).

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Що передбачає ініціатива

Йдеться про проєкт закону №7354, його днями підтримав профільний комітет та рекомендував народним депутатам ухвалити у цілому.

У документі прописано, хто саме нестиме адміністративну відповідальність. Так, штрафи доведеться сплачувати керівникам автошкіл, а також посадовцям територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ за надання держакредитації автошколам-порушникам, за погодження атестації таких спеціалістів.

Які будуть суми штрафів

Штрафи стягуватимуть, якщо зафіксують порушення:

  • під час порядку підготовки та підвищення кваліфікації автомобілістів — на 8,5 тис. — 13,6 тис. грн, за повторне — на 13,6 тис. — 17 тис. грн;
  •  в порядку приймання іспитів, оформленні/видачі водійських посвідчень — на 17 тис. — 34 тис. грн
  • в порядку здійснення акредитації автошкіл та порядку атестації таких спеціалістів — на 8,5 тис. — 17 тис. грн, якщо повторно — на 34 тис. — 51 тис. грн.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні для водіїв підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Перереєстрація транспортних засобів відбуватиметься по-новому.

Також ми писали, що в Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

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