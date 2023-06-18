В Украине планируют изменить правила покупки долларов: чего ждать

Люди рядом с обменником. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины хочет изменить правила покупки долларов. В стране исчезнет проблема с отказом банков и обменников принимать деньги без комиссии.

Об этом рассказал член совета НБУ Василий Фурман, передает Укринформ.

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Фурман рассказал, что обменный рынок будет работать так же, как несколько месяцев назад. По его словам, над вопросом трактовки степени износа купюр сейчас активно работают.

"Недавно представители НБУ общались на эту тему с руководителями небанковских банков и финучреждений. По итогам дискуссии пришли к выводу, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны беспокоиться", — рассказал Фурман.

Он сообщил, что совсем скоро обменный рынок в Украине заработает по прошлым правилам. По его словам, наличный доллар помогает сохранить капитал.

"Доходность долларовых депозитов в крупных банковских учреждениях — менее 1%, средних банках — 1-3%. И сейчас на первое место выходят гривневые депозиты, ставка по которым достигает 15-30%, и облигации внутреннего государственного займа (доходность долгосрочных ОВГЗ — под 20%). Поэтому гражданам сейчас гораздо выгоднее пользоваться именно этими инструментами хранения и умножения денег. Но и за свои долларовые сбережения", — добавил Фурман.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.

Также мы писали, что с 16 июня Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.

Добавим, что в Национальном банке Украины, опираясь на анализ обращений граждан, выпустили разъяснения относительно обмена наличной иностранной валюты. Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска.