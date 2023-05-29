Пенсионерам за коммунальные долги начали блокировать счета

В Украине начали блокировать счета пенсионеров за коммунальные долги
В Украине в мае 2023 года вернулись массовые аресты банковских счетов за разные долги. Блокируют средства даже пенсионеров, не рассчитавшихся за жилищно-коммунальные услуги.
О том, законны ли такие действия в отношении пенсионеров, сообщает профильный портал Napensii.
Блокировка пенсионных счетов
Как рассказали представители украинских банков, на период военного положения пенсионные счета должны быть защищены, а подобные блокировки могут быть просто ошибочными.
В пресс-службе одного из банков посоветовали, что делать, если пенсионный счет был заблокирован органами Государственной исполнительной службы или частными исполнителями.
Для этого необходимо обратиться к исполнителю со справкой, что счет предназначен для получения пенсионных средств. После этого его должны разморозить.
Также по правилам должны снимать аресты на сумму в размере 13,4 тыс. грн с обычных счетов.
При этом само финучреждение не вправе снимать аресты со счетов. Это могут делать только судебные исполнители.
Операции по заблокированным счетам
Ранее в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, что с заблокированных счетов разрешено, кроме пользования суммой в 13,4 тыс. грн в месяц, платить налоги и сборы.
В случае если арестованы средства на нескольких счетах или при наличии одного исполнительного производства, то разрешается определить только один счет в одном финучреждении для операций.
Чтобы определить такой счет, следует обратиться в исполнительные органы, арестовавшие средства, с заявлением. Ее можно представить в бумажной и электронной форме.
Напомним, в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.
Также мы писали, что Национальный банк Украины устроит массовые внеплановые проверки банков. Инспекции планируется провести до 1 октября 2023 года.