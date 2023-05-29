Пенсіонерам за комунальні борги почали блокувати рахунки

В Україні почали блокувати рахунки пенсіонерів за комунальні борги
В Україні у травні 2023 року повернулись масові арешти банківських рахунків за різні борги. Блокують кошти навіть пенсіонерів, які не розрахувались за житлово-комунальні послуги.
Про те, чи законні такі дії щодо пенсіонерів, повідомляє профільний портал Napensii.
Блокування пенсійних рахунків
Як розповіли представники українських банків, на період воєнного стану пенсійні рахунки мають бути захищені, а подібні блокування можуть бути просто помилковими.
У пресслужбі одного з банків порадили, що робити, якщо пенсійний рахунок було заблоковано органами Державної виконавчої служби чи приватними виконавцями.
Для цього необхідно звернутися до виконавця з довідкою про те, що рахунок призначений для отримання пенсійних коштів. Після цього його повинні розморозити.
Також, за правилами, мають знімати арешти на суму у розмірі 13,4 тис. грн зі звичайних рахунків.
При цьому сама фінустанова не має права знімати арешти із рахунків. Це можуть робити виключно судові виконавці.
Операції із заблокованими рахунками
Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що із заблокованих рахунків дозволено, окрім користування сумою у 13,4 тис. грн на місяць, сплачувати податки та збори.
У разі якщо арештовано кошти на декількох рахунках чи за наявності не одного виконавчого провадження, то дозволяється визначити тільки один рахунок в одній фінустанові для операцій.
Щоб визначити такий рахунок, потрібно звернутися у виконавчі органи, які арештували кошти, із заявою. Її можна подати у паперовій та електронній формі.
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