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В Україні почали блокувати рахунки пенсіонерів за комунальні борги

29 травня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонерам за комунальні борги почали блокувати рахунки
Чоловік зі смартфоном у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у травні 2023 року повернулись масові арешти банківських рахунків за різні борги. Блокують кошти навіть пенсіонерів, які не розрахувались за житлово-комунальні послуги.

Про те, чи законні такі дії щодо пенсіонерів, повідомляє профільний портал Napensii.

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Блокування пенсійних рахунків

Як розповіли представники українських банків, на період воєнного стану пенсійні рахунки мають бути захищені, а подібні блокування можуть бути просто помилковими.

У пресслужбі одного з банків порадили, що робити, якщо пенсійний рахунок було заблоковано органами Державної виконавчої служби чи приватними виконавцями.

Для цього необхідно звернутися до виконавця з довідкою про те, що рахунок призначений для отримання пенсійних коштів. Після цього його повинні розморозити.

Також, за правилами, мають знімати арешти на суму у розмірі 13,4 тис. грн зі звичайних рахунків.

При цьому сама фінустанова не має права знімати арешти із рахунків. Це можуть робити виключно судові виконавці.

Операції із заблокованими рахунками

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що із заблокованих рахунків дозволено, окрім користування сумою у 13,4 тис. грн на місяць, сплачувати податки та збори.

У разі якщо арештовано кошти на декількох рахунках чи за наявності не одного виконавчого провадження, то дозволяється визначити тільки один рахунок в одній фінустанові для операцій.

Щоб визначити такий рахунок, потрібно звернутися у виконавчі органи, які арештували кошти, із заявою. Її можна подати у паперовій та електронній формі.

Нагадаємо, в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) влаштує масові позапланові перевірки банків. Інспекції планують провести до 1 жовтня 2023 року.

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