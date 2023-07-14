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В Украине начал дешеветь продукт, цена которого побила все "рекорды"

14 июля 2023 10:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — в магазинах дешевеет овощ, который бил рекорды по стоимости
Овощной отдел супермаркета. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских магазинах начала снижаться стоимость лука. Этот овощ стал для многих недоступным из-за рекордной дороговизны весной и зимой этого года.

Об этом свидетельствует информация на порталах популярных супермаркетов.

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Как изменилась цена на лук

По состоянию на середину июля в магазинах килограмм лука в среднем стоит 59,90 гривны. В то время как месяц назад — 63,47 гривны.

Стоимость молодого лука тоже пошла на убыль. Ранее продавали по 53,54 гривны, а сейчас — по 29,90 гривны.

Самые низкие цены отмечены на портале супермаркета Varus. Сейчас акция действует в 29,90 гривны, тогда как обычно продают по 33,90.

Также более доступным стал молодой лук в супермаркете АТБ, где килограмм оценивают в 31,95 гривны.

В сети "Сільпо" ранний лук продают по 34 гривны.

В супермаркете Novus предлагают этот овощ за 33,19 гривны за килограмм, синий лук стоит дороже — 66,99.

В то же время на столичных рынках продавцы держат более высокие цены, чем в супермаркетах. Стоимость не опускается ниже 40 гривен.

Какие овощи дорожали в июне

По данным Государственной службы статистики Украины, рекордсменом по подорожанию в июне стал картофель, прибавив 21,7%, до 12 гривен за килограмм. Также дорожала белокочанная капуста (плюс 21,5%), до 45,6 гривны за килограмм. Это в определенной степени связано с появлением на рынке нового урожая.

Также повысились в цене морковь и свекла. Результат — 8,9% и 7,7% соответственно. Морковь — до 59,6 гривны за килограмм, а свекла — до 10,4.

Больше о ценах

Напомним, в Украине несколько снизились темпы удорожания продуктов. Такие данные привели в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

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