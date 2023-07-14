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В Україні почав дешевшати продукт, ціна якого побила всі "рекорди"

14 липня 2023 10:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у магазинах дешевшає овоч, який бив рекорди за вартістю
Овочевий відділ супермаркету. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських магазинах почала знижуватися вартість цибулі. Цей овоч став для багатьох недоступним через рекордну дорожнечу навесні та взимку цього року.

Про це свідчить інформація на порталах популярних супермаркетів.

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Як змінилась ціна на цибулю

Станом на середину липня у магазинах кілограм цибулі у середньому коштує 59,90 гривні. Тоді як місяць тому — 63,47 гривні.

Вартість молодої цибулі теж пішла на спад. Раніше продавали по 53,54 гривні, а зараз — по 29,90 гривні.

Найнижчі ціни зафіксовано на порталі супермаркету Varus. Зараз діє акція у 29,90 гривні, тоді як зазвичай продають по 33,90.

Також більш доступною стала молода цибуля у супермаркеті АТБ, де кілограм оцінюють у 31,95 гривні.

У мережі "Сільпо" ранню цибулю продають по 34 гривень.

У супермаркеті Novus пропонують цей овоч за 33,19 гривні за кілограм, синя цибуля коштує дорожче — 66,99.

Водночас, на столичних ринках продавці тримають вищі ціни, ніж у супермаркетах. Вартість не опускають нижче 40 гривень.

Які овочі дорожчали у червні

За даними Державної служби статистики України, рекордсменом із подорожчання у червні стала картопля, додавши 21,7%, до 12 гривень за кілограм. Також дорожчала білокачанна капуста (плюс 21,5%), до 45,6 гривні за кілограм. Це певною мірою пов'язано з появою на ринку нового врожаю.

Також підвищились у ціні морква та буряк. Результат — 8,9% та 7,7% відповідно. Морква — до 59,6 гривні за кілограм, а буряк — до 10,4.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні дещо знизилися темпи подорожчання продуктів. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

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