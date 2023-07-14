Ціни в Україні — у магазинах дешевшає овоч, який бив рекорди за вартістю

В Україні почав дешевшати продукт, ціна якого побила всі "рекорди"
В українських магазинах почала знижуватися вартість цибулі. Цей овоч став для багатьох недоступним через рекордну дорожнечу навесні та взимку цього року.
Про це свідчить інформація на порталах популярних супермаркетів.
Як змінилась ціна на цибулю
Станом на середину липня у магазинах кілограм цибулі у середньому коштує 59,90 гривні. Тоді як місяць тому — 63,47 гривні.
Вартість молодої цибулі теж пішла на спад. Раніше продавали по 53,54 гривні, а зараз — по 29,90 гривні.
Найнижчі ціни зафіксовано на порталі супермаркету Varus. Зараз діє акція у 29,90 гривні, тоді як зазвичай продають по 33,90.
Також більш доступною стала молода цибуля у супермаркеті АТБ, де кілограм оцінюють у 31,95 гривні.
У мережі "Сільпо" ранню цибулю продають по 34 гривень.
У супермаркеті Novus пропонують цей овоч за 33,19 гривні за кілограм, синя цибуля коштує дорожче — 66,99.
Водночас, на столичних ринках продавці тримають вищі ціни, ніж у супермаркетах. Вартість не опускають нижче 40 гривень.
Які овочі дорожчали у червні
За даними Державної служби статистики України, рекордсменом із подорожчання у червні стала картопля, додавши 21,7%, до 12 гривень за кілограм. Також дорожчала білокачанна капуста (плюс 21,5%), до 45,6 гривні за кілограм. Це певною мірою пов'язано з появою на ринку нового врожаю.
Також підвищились у ціні морква та буряк. Результат — 8,9% та 7,7% відповідно. Морква — до 59,6 гривні за кілограм, а буряк — до 10,4.
Більше про ціни
Нагадаємо, в Україні дещо знизилися темпи подорожчання продуктів. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".
Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.