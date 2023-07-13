Ціни в Україні — деякі овочі б'ють рекорди

В Україні ціни на деякі овочі б'ють рекорди: що подорожчало найбільше
У червні 2023 року на українському продовольчому ринку продовжувалась тенденція попередніх місяців. Деякі продукти суттєво подорожчали.
Про це свідчать Державної служби статистики України.
Як змінились ціни у червні
Статистичне відомство надало дані про всі позиції харчових продуктів та напоїв. Згідно з ними, рекордсменом із подорожчання стала картопля. Вона завершила місяць із результатом плюс 21,7%, підвищившись у ціні до 12 гривень за кілограм.
Далі у рейтингу незначно відстає білокачанна капуста. Її результат — плюс 21,5%. Цей овоч підвищився у ціні до 45,6 гривні за кілограм. Це певною мірою пов'язано з появою на ринку нового врожаю.
Замикають трійку лідерів за подорожчанням — яблука. За місяць цей фрукт набрав до ціни 20,1%, подорожчавши до 35,8 гривні.
Також дорожчали й інші овочі, такі як морква та буряк. Результат — 8,9% та 7,7% відповідно. Морква підвищилась у вартості до 59,6 гривні за кілограм, а буряк — до 10,4.
Примітно, що збереглась тенденція до здешевлення серед таких продуктів:
- яйця знизились у вартості на 4,7%, до 42,4 гривні за десяток;
- крупа гречана впала у ціні на 7,2%, до 51,9 гривні за кілограм;
- рис подешевшав 3,4%, до 54 гривні за кілограм.
Ціни на спиртне та сигарети
За інформацією статвідомства, у червні поточного року ціни змінилися так:
- горілка знизилась у ціні на 0,5% (0,5 літра), до 119,5 гривні;
- українські столові вина додали у вартості 0,2% (0,7 літра), до 107,3 гривні;
- пиво зросло в ціні на 0,5% (0,5 літра), до 31,2 гривні;
- цигарки преміум-класу стали дорожчі на 1,4%, до 89,1 гривні.
Більше про ціни
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.
Також ми писали, що в Україні дещо знизилися темпи подорожчання продуктів. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".