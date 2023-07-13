Ціни в Україні — деякі овочі б'ють рекорди

Ринок у столиці. Фото: Новини.LIVE

У червні 2023 року на українському продовольчому ринку продовжувалась тенденція попередніх місяців. Деякі продукти суттєво подорожчали.

Про це свідчать Державної служби статистики України.

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Як змінились ціни у червні

Статистичне відомство надало дані про всі позиції харчових продуктів та напоїв. Згідно з ними, рекордсменом із подорожчання стала картопля. Вона завершила місяць із результатом плюс 21,7%, підвищившись у ціні до 12 гривень за кілограм.

Далі у рейтингу незначно відстає білокачанна капуста. Її результат — плюс 21,5%. Цей овоч підвищився у ціні до 45,6 гривні за кілограм. Це певною мірою пов'язано з появою на ринку нового врожаю.

Замикають трійку лідерів за подорожчанням — яблука. За місяць цей фрукт набрав до ціни 20,1%, подорожчавши до 35,8 гривні.

Також дорожчали й інші овочі, такі як морква та буряк. Результат — 8,9% та 7,7% відповідно. Морква підвищилась у вартості до 59,6 гривні за кілограм, а буряк — до 10,4.

Примітно, що збереглась тенденція до здешевлення серед таких продуктів:

яйця знизились у вартості на 4,7%, до 42,4 гривні за десяток;

крупа гречана впала у ціні на 7,2%, до 51,9 гривні за кілограм;

рис подешевшав 3,4%, до 54 гривні за кілограм.

Джерело: Держстат

Ціни на спиртне та сигарети

За інформацією статвідомства, у червні поточного року ціни змінилися так:

горілка знизилась у ціні на 0,5% (0,5 літра), до 119,5 гривні;

українські столові вина додали у вартості 0,2% (0,7 літра), до 107,3 гривні;

пиво зросло в ціні на 0,5% (0,5 літра), до 31,2 гривні;

цигарки преміум-класу стали дорожчі на 1,4%, до 89,1 гривні.

Джерело: Держстат

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Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

Також ми писали, що в Україні дещо знизилися темпи подорожчання продуктів. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".