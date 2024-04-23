Тарифы в Украине вырастут — Минэкономики обнародовало прогноз

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в ближайшие годы ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, в текущем году электрическая энергия может подорожать на 15%.

Это следует из консенсус-прогноза за апрель 2024 года экспертов и чиновников, который опубликовало Министерство экономики.

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Как изменятся тарифы в ближайшие годы

Консенсус-прогноз является усредненным значением основных прогнозных показателей экономического и социального развития страны, основывается на экспертных оценках участников опроса — специалистов в области макроанализа и прогнозирования. В консенсус-прогнозе учитывают ожидания:

министерств;

государственных институтов;

неправительственных центров;

банков.

По прогнозам экспертов, электроэнергия вырастет в цене не только в 2024 году. Эта услуга ЖКХ продолжит дорожать также в 2025 году. Ожидается, что стоимость вырастет на 15%.

В то же время, цены на природный газ в Украине в этом году не изменятся. Однако уже со следующего года следует ожидать повышения на 10%.

По мнению экспертов и чиновников, в этом году повысятся тарифы на поставку тепловой энергии и горячей воды. А именно:

в 2024 году повысится цена на 10%;

в 2025 году стоимость вырастет еще на 15%.

Источник: Минэкономики

Мораторий на повышение цен на услуги ЖКХ

По решению властей, с лета 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на:

природный газ;

горячую воду;

отопление.

Однако запрет на повышение цен не распространяется на электроэнергию и холодную воду. В частности, из-за этого в прошлом году выросла стоимость электроэнергии.

В то же время украинские власти в письме о намерениях руководству Международного валютного фонда (МВФ) допускают постепенное повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения во время военного положения и после его завершения.

По прогнозу Национального банка Украины (НБУ), мораторий на повышение тарифов на голубое топливо, горячую воду и теплоснабжение сохранится в этом году. Однако с 2025 года он может быть отменен.

Следует отметить, что Нафтогаз 23 апреля 2024 года продлил действие годовых тарифов на прежнем уровне. То есть украинцы еще в этом году смогут платить за ресурс по старым ценам.

Что еще стоит знать

Напомним, в Минэнерго утверждают, что в правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.

Также сообщалось, что Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.