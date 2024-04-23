Тарифы в Украине вырастут — Минэкономики обнародовало прогноз

В Украине подорожают услуги ЖКХ — детали консенсус-прогноза
В Украине в ближайшие годы ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, в текущем году электрическая энергия может подорожать на 15%.
Это следует из консенсус-прогноза за апрель 2024 года экспертов и чиновников, который опубликовало Министерство экономики.
Как изменятся тарифы в ближайшие годы
Консенсус-прогноз является усредненным значением основных прогнозных показателей экономического и социального развития страны, основывается на экспертных оценках участников опроса — специалистов в области макроанализа и прогнозирования. В консенсус-прогнозе учитывают ожидания:
- министерств;
- государственных институтов;
- неправительственных центров;
- банков.
По прогнозам экспертов, электроэнергия вырастет в цене не только в 2024 году. Эта услуга ЖКХ продолжит дорожать также в 2025 году. Ожидается, что стоимость вырастет на 15%.
В то же время, цены на природный газ в Украине в этом году не изменятся. Однако уже со следующего года следует ожидать повышения на 10%.
По мнению экспертов и чиновников, в этом году повысятся тарифы на поставку тепловой энергии и горячей воды. А именно:
- в 2024 году повысится цена на 10%;
- в 2025 году стоимость вырастет еще на 15%.
Мораторий на повышение цен на услуги ЖКХ
По решению властей, с лета 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на:
- природный газ;
- горячую воду;
- отопление.
Однако запрет на повышение цен не распространяется на электроэнергию и холодную воду. В частности, из-за этого в прошлом году выросла стоимость электроэнергии.
В то же время украинские власти в письме о намерениях руководству Международного валютного фонда (МВФ) допускают постепенное повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения во время военного положения и после его завершения.
По прогнозу Национального банка Украины (НБУ), мораторий на повышение тарифов на голубое топливо, горячую воду и теплоснабжение сохранится в этом году. Однако с 2025 года он может быть отменен.
Следует отметить, что Нафтогаз 23 апреля 2024 года продлил действие годовых тарифов на прежнем уровне. То есть украинцы еще в этом году смогут платить за ресурс по старым ценам.
Что еще стоит знать
Напомним, в Минэнерго утверждают, что в правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.
Также сообщалось, что Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
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