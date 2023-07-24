Соки в Украине – производители начнут работать по нормам ЕС

Производство соков. Фото: Pixabay

В Украине планируют ужесточить требования к производству фруктовых соков. Ожидается, что такая продукция будет соответствовать европейским нормам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

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Соки высокого качества

По словам заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, ведомство предлагает утвердить ряд требований по производству соков и подобных пищевых продуктов. В частности, речь идет о:

терминологии фруктовых соков;

качественных характеристиках;

маркировке;

этикетировании;

исчерпывающей информации.

Как отметил чиновник, благодаря последнему пункту потребители получат полную информацию о составе и качестве продукта.

Также будет рассмотрен вопрос уменьшения количества сахара в соках отечественного производства. В Евросоюзе инициируют производство фруктовых соков с меньшим объемом содержания природного сахара. Сейчас идет разработка соответствующей директивы. После принятия ее Еврокомиссией подобные требования будут введены и в Украине.

"Основная цель требований к сокам — гармонизация законодательства Украины с законодательством Европейского Союза. Это одно из требований Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации", — отметил представитель Министерства.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на украинском рынке опасного продукта. Речь идет о ввозе молотого кофе, который содержит вредное для здоровья вещество.

Также мы писали, что в Украине народные депутаты инициируют введение акцизного налога на сладкие газированные напитки. Политики объясняют важность принятия такого закона, параллельно производители выступают против, ведь это ударит по отрасли.