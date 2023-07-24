Соки в Україні — виробники почнуть працювати за нормами ЄС

Виробництво соків. Фото: Pixabay

В Україні планують посилити вимоги до виробництва фруктових соків. Очікується, що така продукція відповідатиме європейським нормам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики України.

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За словами заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, відомство пропонує затвердити низку вимог щодо виробництва соків та подібних харчових продуктів. Зокрема, йдеться про:

термінологію фруктових соків;

якісні характеристики;

маркування;

етикетування;

вичерпну інформацію.

Як зазначив посадовець, завдяки останньому пункту споживачі отримають повну інформацію про склад та якість продукту.

Також розглянуть питання зменшення кількості цукру у соках вітчизняного виробництва. В Євросоюзі ініціюють виробництво фруктових соків із меншим обсягом вмісту природного цукру. Зараз триває розробка відповідної директиви. Після ухвалення її Єврокомісією, подібні вимоги запровадять і в Україні.

"Основна мета вимог до соків — гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Це одна з вимог Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію", — зауважив представник Міністерства агрополітики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фахівці Держспоживслужби попереджають українців про появу на українському ринку небезпечного продукту. Йдеться про ввезення меленої кави, яка містить шкідливу для здоров'я речовину.

Також ми писали, що в Україні народні депутати ініціюють запровадження акцизного податку на солодкі газовані напої. Політики пояснюють важливість ухвалення такого закону, паралельно з цим виробники виступають проти, адже це вдарить по галузі.