Защита прав работников — в Украине приблизят законодательство к ЕС

В Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с ЕС
В Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
Об этом рассказал глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.
Ужесточение защиты прав работников
По его словам, речь идет о проекте №7629 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности в сфере коллективно-договорной деятельности". Документ вводит административную ответственность за нарушение при заключении и исполнении коллективных соглашений и договоров.
"Этот законопроект является частью обязательств Украины в сфере европейской интеграции, он будет способствовать усилению защиты прав как работников, так и работодателей и их представителей", — пояснил Ионушас.
Усиление наказания
Также он напомнил, что парламент ранее принял проект закона № 7628, регулирующий порядок заключения и выполнения коллективных соглашений и договоров. Поэтому этот законопроект должен обеспечить неотвратимость наказания в вопросах нарушения правоотношений в сферах коллективно-договорной деятельности.
Документ внесет изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях. Он предполагает, в частности:
- увеличение размера штрафа за уклонение от участия в коллективных переговорах и за непредоставление информации, необходимой для ведения переговоров и контроля за выполнением соглашений;
- штрафы за непредоставление работнику сведений о заключении коллективного договора, внесении в него изменений и дополнений.
Не будут штрафовать лиц, представляющих работодателей, если количество работников не больше 25 человек.
Напомним, в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.
Ранее мы писали, что в Аппарате Верховной Рады Украины (ВРУ) обнародовали должностные оклады народных депутатов, которые насчитывают им ежемесячно. Известно, что сейчас премии политикам не предусмотрены.