Защита прав работников — в Украине приблизят законодательство к ЕС

Собеседование кандидата на работу в офисе. Фото: Shutterstock

В Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Об этом рассказал глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

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Ужесточение защиты прав работников

По его словам, речь идет о проекте №7629 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности в сфере коллективно-договорной деятельности". Документ вводит административную ответственность за нарушение при заключении и исполнении коллективных соглашений и договоров.

"Этот законопроект является частью обязательств Украины в сфере европейской интеграции, он будет способствовать усилению защиты прав как работников, так и работодателей и их представителей", — пояснил Ионушас.

Усиление наказания

Также он напомнил, что парламент ранее принял проект закона № 7628, регулирующий порядок заключения и выполнения коллективных соглашений и договоров. Поэтому этот законопроект должен обеспечить неотвратимость наказания в вопросах нарушения правоотношений в сферах коллективно-договорной деятельности.

Документ внесет изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях. Он предполагает, в частности:

увеличение размера штрафа за уклонение от участия в коллективных переговорах и за непредоставление информации, необходимой для ведения переговоров и контроля за выполнением соглашений;

штрафы за непредоставление работнику сведений о заключении коллективного договора, внесении в него изменений и дополнений.

Не будут штрафовать лиц, представляющих работодателей, если количество работников не больше 25 человек.

Напомним, в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.

Ранее мы писали, что в Аппарате Верховной Рады Украины (ВРУ) обнародовали должностные оклады народных депутатов, которые насчитывают им ежемесячно. Известно, что сейчас премии политикам не предусмотрены.