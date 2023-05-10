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В Украине ужесточили требования к получению соцпомощи

10 мая 2023 07:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — соцвыплаты получат не все
Украинская валюта. Фото: mil.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.

Об этом информируют специалисты портала "Юридический советчик для ВПЛ".

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Кто не получит соцпомощь

По словам юристов, речь идет о правительственном постановлении №340, которое расширило список оснований, где определены, какие виды соцпомощи не будут назначаться. Госпомощь в некоторых случаях не назначат:

  • одиноким матерям;
  • малообеспеченным семьям.

Эти две категории не будут иметь права на социальные выплаты, если:

1) Кто-то из состава их семьи в течение 12 месяцев перед датой обращения за назначением соцпомощи потратил сумму, превышающую 50 тыс. грн. Речь идет о покупке:

  • земельных участков;
  • квартир (дома);
  • разного недвижимого имущества;
  • транспорта;
  • ценных бумаг;
  • разных финансовых инструментов;
  • виртуальных активов;
  • стройматериалов;
  • различных товаров долгосрочного потребления (исключение составляет жилье, полученное или приобретенное за счет государственных средств или местного бюджета. Еще соцпомощь не назначат в случае покупки недвижимости в течение полугода после продажи другой квартиры или дома, при условии, что это единственное жилье);
  • были оплачены любые работы или услуги (исключение — медицинские, образовательные и ЖКХ согласно социальной норме жилья и социальными нормативами коммунального обслуживания);
  • была приобретена безналичная или наличная иностранная валюта, банковские металлы (исключение составляет валюта, полученная от благотворительных или образовательных услуг);
  • был осуществлен платеж, вытекающий из сделок, по которым предполагается приобретение имущественных прав на недвижимость или транспорт (исключение составляют объекты наследства или дарения);
  • сумма была внесена в уставный капитал общества, предприятия, организации;
  • были уплачены средства как благотворительная деятельность;
  • предоставлена возвратная/безвозвратная финпомощь или заем.

2) Кто-то из состава семьи, на первое число месяца, с которого назначается помощь, имеет на депозитном банковском счете средства, превышающие сумму в 100 тыс. грн, или гособлигации на такую же сумму.

Больше о помощи

Напомним, некоторым украинцам предоставили право оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Ранее мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

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