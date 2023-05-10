Помощь украинцам — соцвыплаты получат не все

В Украине ужесточили требования к получению соцпомощи
Украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.
Об этом информируют специалисты портала "Юридический советчик для ВПЛ".
Кто не получит соцпомощь
По словам юристов, речь идет о правительственном постановлении №340, которое расширило список оснований, где определены, какие виды соцпомощи не будут назначаться. Госпомощь в некоторых случаях не назначат:
- одиноким матерям;
- малообеспеченным семьям.
Эти две категории не будут иметь права на социальные выплаты, если:
1) Кто-то из состава их семьи в течение 12 месяцев перед датой обращения за назначением соцпомощи потратил сумму, превышающую 50 тыс. грн. Речь идет о покупке:
- земельных участков;
- квартир (дома);
- разного недвижимого имущества;
- транспорта;
- ценных бумаг;
- разных финансовых инструментов;
- виртуальных активов;
- стройматериалов;
- различных товаров долгосрочного потребления (исключение составляет жилье, полученное или приобретенное за счет государственных средств или местного бюджета. Еще соцпомощь не назначат в случае покупки недвижимости в течение полугода после продажи другой квартиры или дома, при условии, что это единственное жилье);
- были оплачены любые работы или услуги (исключение — медицинские, образовательные и ЖКХ согласно социальной норме жилья и социальными нормативами коммунального обслуживания);
- была приобретена безналичная или наличная иностранная валюта, банковские металлы (исключение составляет валюта, полученная от благотворительных или образовательных услуг);
- был осуществлен платеж, вытекающий из сделок, по которым предполагается приобретение имущественных прав на недвижимость или транспорт (исключение составляют объекты наследства или дарения);
- сумма была внесена в уставный капитал общества, предприятия, организации;
- были уплачены средства как благотворительная деятельность;
- предоставлена возвратная/безвозвратная финпомощь или заем.
2) Кто-то из состава семьи, на первое число месяца, с которого назначается помощь, имеет на депозитном банковском счете средства, превышающие сумму в 100 тыс. грн, или гособлигации на такую же сумму.
Больше о помощи
Напомним, некоторым украинцам предоставили право оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.
Ранее мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.