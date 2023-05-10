Помощь украинцам — соцвыплаты получат не все

Украинская валюта. Фото: mil.co.ua

Украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.

Об этом информируют специалисты портала "Юридический советчик для ВПЛ".

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Кто не получит соцпомощь

По словам юристов, речь идет о правительственном постановлении №340, которое расширило список оснований, где определены, какие виды соцпомощи не будут назначаться. Госпомощь в некоторых случаях не назначат:

одиноким матерям;

малообеспеченным семьям.

Эти две категории не будут иметь права на социальные выплаты, если:

1) Кто-то из состава их семьи в течение 12 месяцев перед датой обращения за назначением соцпомощи потратил сумму, превышающую 50 тыс. грн. Речь идет о покупке:

земельных участков;

квартир (дома);

разного недвижимого имущества;

транспорта;

ценных бумаг;

разных финансовых инструментов;

виртуальных активов;

стройматериалов;

различных товаров долгосрочного потребления (исключение составляет жилье, полученное или приобретенное за счет государственных средств или местного бюджета. Еще соцпомощь не назначат в случае покупки недвижимости в течение полугода после продажи другой квартиры или дома, при условии, что это единственное жилье);

были оплачены любые работы или услуги (исключение — медицинские, образовательные и ЖКХ согласно социальной норме жилья и социальными нормативами коммунального обслуживания);

была приобретена безналичная или наличная иностранная валюта, банковские металлы (исключение составляет валюта, полученная от благотворительных или образовательных услуг);

был осуществлен платеж, вытекающий из сделок, по которым предполагается приобретение имущественных прав на недвижимость или транспорт (исключение составляют объекты наследства или дарения);

сумма была внесена в уставный капитал общества, предприятия, организации;

были уплачены средства как благотворительная деятельность;

предоставлена возвратная/безвозвратная финпомощь или заем.

2) Кто-то из состава семьи, на первое число месяца, с которого назначается помощь, имеет на депозитном банковском счете средства, превышающие сумму в 100 тыс. грн, или гособлигации на такую же сумму.

Больше о помощи

Напомним, некоторым украинцам предоставили право оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Ранее мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.