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В Украине оживились операции с наличными в кассах банков — данные НБУ

25 апреля 2024 08:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ рассказал о резком скачке объемов кассовых оборотов банков в 2024 году
Американская валюта. Фото: minfin.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о росте объемов кассовых оборотов банков за первый квартал 2024 года. В частности, фиксируют скачок выдачи наличных из касс украинских финучреждений.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Рост операций с наличными деньгами в кассах банков

По информации Нацбанка, объем поступлений наличных денег в кассы банков в январе-марте этого года достиг 629,8 млрд грн, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы выдачи наличных из касс банков за прошлый год выросли существенней, на 14,8%, до 649,1 млрд грн.

Это продиктовано оживлением экономической активности. В частности, этому поспособствовало:

  • повышение заработных и социальных выплат гражданам;
  • сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке;
  • низкая инфляция;
  • сезонные причины.

С начала этого года наибольшие объемы наличных денег из касс традиционно выдавались на (% от общего объема расходов):

  • операции клиентов с использованием платежных карт — 85% (ведь из-за военного положения, наличность остается доступным и быстрым платежным инструментом для финансовых операций);
  • подкрепление операторов почтовой связи — 4%;
  • приобретение иностранной валюты у клиентов — 3,1%.

Наибольшие источники поступлений наличных денег в кассы банков (% от объема поступлений) от:

  • торговой выручки — 31,8%;
  • операций клиентов с использованием карт — 24,1%;
  • поступлений от продажи иностранной валюты — 16,5%.

"Объемы кассовых оборотов банков (как по поступлению, так и выдачи из касс) за I квартал 2024 года превышают в среднем на 16% показатели І квартала 2021 года, что свидетельствует о постепенном возобновлении экономической активности", — говорится в сообщении НБУ.

 

НБУ наличные
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке подсчитали, сколько наличных на руках у украинцев по состоянию на 1 апреля 2024 года. Утверждают, что денег стало больше на 16 млрд гривен.

Также НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

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