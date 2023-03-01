Налоговая амнистия — грозящая тем, кто не легализовал доходы

Украинцы задекларировали 6,2 млрд гривен

В Украине 1 марта завершилось действие налоговой амнистии. Речь идет о возможности легализовать доходы, происхождение которых неизвестно.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Результаты налоговой амнистии

По данным ГНС, по состоянию на 13 февраля текущего года в рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали 6,2 млрд гривен, а сумма единовременного сбора составила 379,5 млн. гривен.

Во время военного положения граждане задекларировали 3,92 млрд гривен, сумма единовременного сбора — 246,6 млн гривен.

С задекларированных в рамках амнистии активов взимали следующий сбор:

5% стоимости валютных ценностей на банковских счетах, других активов, зарегистрированных в Украине;

9% стоимости валютных ценностей на иностранных счетах, других активах;

2,5% от номинальной стоимости гособлигаций Украины.

Вместе с декларацией следовало предоставить копии документов, подтверждающих цену объектов декларирования.

Накажут ли нарушителей

Как объясняли ранее в ведомстве, сейчас наказания пока нет, однако оно не исключено в будущем.

В случае уплаты необходимых сборов государство будет гарантировать освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства.

Такие граждане точно не станут целью контролирующих органов по проверке источников получения декларантом доходов, за счет которых получили/приобрели задекларированные активы.

В то же время гарантируют неразглашение госорганами и их должностными лицами данные, содержащиеся в добровольных декларациях (без решения суда).

Чиновники, депутаты, госслужащие не имеют права на налоговую амнистию.

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада.

Ранее расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.