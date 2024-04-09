Цены на газ — в Украине за год существенно подешевело голубое топливо

В Украине продолжает дешеветь газ — как изменилась цена за год
В Министерстве экономики Украины обнародовали фактическую стоимость природного газа в стране за март этого года. Цена на 4,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные ведомства.
Как изменилась стоимость газа
По информации Минэкономики, цена на природный газ составила 11,62 тыс. гривен за одну тысячу кубометров без НДС. Таким образом, голубое топливо дешевеет уже пятый месяц подряд. В марте стоило в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период год назад.
В среднем стоимость газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса для взимания рентной платы за использование недр.
Цены на газ в Европе
На европейском рынке после резкого роста цен в середине 2021 года газ с начала прошлого года начал активно дешеветь. Сейчас находится на уровне 310 долларов за тысячу кубометров (12,2 тыс. гривен).
В Национальном банке прогнозируют, что цены на природный газ на рынке Европы после сезонного роста в холодный период тоже будут в дальнейшем снижаться. Этому должно помочь:
- увеличение производства СПГ в Соединенных Штатах, Австралии и Катаре;
- поставки российского более дешевого газа в Китай и Индию, что уменьшит конкуренцию за СПГ;
- сбалансированное скопление размеров запасов.
По информации Нацбанка, стоимость газа на хабе ТТF в Нидерландах в прошлом году упала на 66%, до 465 долларов за одну тыс. кубометров.
Нацбанк ожидает, что в этом году цены упадут еще на 0,9%, до 461 доллара за тыс. кубометров, в 2025-м снизятся еще на 10,8%, до 412 долларов, в 2026-м — упадут на 12%, до 362 долларов.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.
Также мы писали, что в Минэнерго утверждают, что в правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.
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