Цены на газ — в Украине за год существенно подешевело голубое топливо

Природный газ. Фото: РБК-Украина

В Министерстве экономики Украины обнародовали фактическую стоимость природного газа в стране за март этого года. Цена на 4,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные ведомства.

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Как изменилась стоимость газа

По информации Минэкономики, цена на природный газ составила 11,62 тыс. гривен за одну тысячу кубометров без НДС. Таким образом, голубое топливо дешевеет уже пятый месяц подряд. В марте стоило в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период год назад.

В среднем стоимость газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса для взимания рентной платы за использование недр.

Источник: Минэкономики

Цены на газ в Европе

На европейском рынке после резкого роста цен в середине 2021 года газ с начала прошлого года начал активно дешеветь. Сейчас находится на уровне 310 долларов за тысячу кубометров (12,2 тыс. гривен).

В Национальном банке прогнозируют, что цены на природный газ на рынке Европы после сезонного роста в холодный период тоже будут в дальнейшем снижаться. Этому должно помочь:

увеличение производства СПГ в Соединенных Штатах, Австралии и Катаре;

поставки российского более дешевого газа в Китай и Индию, что уменьшит конкуренцию за СПГ;

сбалансированное скопление размеров запасов.

По информации Нацбанка, стоимость газа на хабе ТТF в Нидерландах в прошлом году упала на 66%, до 465 долларов за одну тыс. кубометров.

Нацбанк ожидает, что в этом году цены упадут еще на 0,9%, до 461 доллара за тыс. кубометров, в 2025-м снизятся еще на 10,8%, до 412 долларов, в 2026-м — упадут на 12%, до 362 долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.

Также мы писали, что в Минэнерго утверждают, что в правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.