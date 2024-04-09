Ціни на газ — в Україні за рік суттєво подешевшало блакитне паливо

В Україні продовжує дешевшати газ — як змінилась ціна за рік
У Міністерстві економіки України оприлюднили фактичну вартість природного газу в країні за березень цього року. Ціна на 4,6% менше проти попереднього місяця.
Про це свідчать дані відомства.
Як змінилась вартість газу
За інформацією Мініекономіки, ціна на природний газ становила 11,62 тис. гривень за одну тисячу кубометрів без ПДВ. Таким чином, блакитне паливо дешевшає вже п'ятий місяць поспіль. У березні коштувало у 1,6 раза менше, ніж в аналогічний період рік тому.
У середньому вартість газу розраховують за формулою для цілей Податкового кодексу задля стягнення рентної плати за використання надр.
Ціни на газ у Європі
На європейському ринку після різкого зростання цін у середині 2021 року газ з початку минулого року почав активно дешевшати. Зараз перебуває на рівні 310 доларів за одну тисячу кубометрів (12,2 тис. гривень).
У Національному банку прогнозують, що ціни на природний газ на ринку Європи після сезонного зростання в холодний період теж будуть надалі знижуватися. Цьому має посприяти:
- збільшення виробництва СПГ у Сполучених Штатах, Австралії та Катарі;
- поставки російського дешевшого газу у Китай та Індію, що зменшить конкуренцію за СПГ;
- збалансоване накопичення обсягів запасів.
За інформацією Нацбанку, вартість газу на хабі ТТF у Нідерландах торік впала на 66%, до 465 доларів за одну тис. кубометрів.
Нацбанк очікує, що цьогоріч ціни впадуть ще на 0,9%, до 461 долар за тис. кубометрів, у 2025-му знизяться ще на 10,8%, до 412 доларів, у 2026-му — впадуть на 12%, до 362 доларів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.
Також ми писали, що у Міненерго стверджують, що в уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.
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