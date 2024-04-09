Ціни на газ — в Україні за рік суттєво подешевшало блакитне паливо

Природний газ. Фото: РБК-Україна

У Міністерстві економіки України оприлюднили фактичну вартість природного газу в країні за березень цього року. Ціна на 4,6% менше проти попереднього місяця.

Про це свідчать дані відомства.

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Як змінилась вартість газу

За інформацією Мініекономіки, ціна на природний газ становила 11,62 тис. гривень за одну тисячу кубометрів без ПДВ. Таким чином, блакитне паливо дешевшає вже п'ятий місяць поспіль. У березні коштувало у 1,6 раза менше, ніж в аналогічний період рік тому.

У середньому вартість газу розраховують за формулою для цілей Податкового кодексу задля стягнення рентної плати за використання надр.

Джерело: Мінекономіки

Ціни на газ у Європі

На європейському ринку після різкого зростання цін у середині 2021 року газ з початку минулого року почав активно дешевшати. Зараз перебуває на рівні 310 доларів за одну тисячу кубометрів (12,2 тис. гривень).

У Національному банку прогнозують, що ціни на природний газ на ринку Європи після сезонного зростання в холодний період теж будуть надалі знижуватися. Цьому має посприяти:

збільшення виробництва СПГ у Сполучених Штатах, Австралії та Катарі;

поставки російського дешевшого газу у Китай та Індію, що зменшить конкуренцію за СПГ;

збалансоване накопичення обсягів запасів.

За інформацією Нацбанку, вартість газу на хабі ТТF у Нідерландах торік впала на 66%, до 465 доларів за одну тис. кубометрів.

Нацбанк очікує, що цьогоріч ціни впадуть ще на 0,9%, до 461 долар за тис. кубометрів, у 2025-му знизяться ще на 10,8%, до 412 доларів, у 2026-му — впадуть на 12%, до 362 доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.

Також ми писали, що у Міненерго стверджують, що в уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.