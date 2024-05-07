Цены на газ в мае — в Украине дешевеет голубое топливо

Работник газовой сферы. Фото: REUTERS

В Украине стоимость реализации природного газа снижается. Фактическая цена голубого топлива в апреле 2024 года упала еще на 4,3%.

Такие данные приводит Министерство экономики.

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Изменение цен на природный газ

По данным ведомства, стоимость газа в Украине снизилась до 11,124 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров без НДС. Таким образом, природный газ дешевеет уже шестой месяц.

Как отмечается, после ценового скачка в Европе стоимость голубого топлива значительно снизилась и сейчас составляет 355 долларов за 1 тыс. кубометров (14 тыс. гривен).

Источник: данные Минэкономики

Прогнозы цен на газ

По прогнозу Национального банка, цена на голубое топливо на европейских рынках будет постепенно снижаться благодаря наращиванию производства сжиженного газа, прежде всего в США и Катаре, поставкам более дешевого ресурса в КНР и Индию, что сократит конкуренцию за сжиженный газ со стороны азиатских стран.

По прогнозу Нацбанка, стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах будет следующим:

2024 год — снизится почти на 27% до 340,8 долл. за тыс. кубометров;

2025 год — повысится на 12,9% до 384,7 долл.;

2026 год — упадет на 12,5% до 336,5 долл.

В Украине стоимость газа для населения остается неизменной на ближайшие 12 месяцев в 7,96 тысячи гривен за тыс. кубометров (с НДС), ведь во время войны действует мораторий на повышение цен на голубое топливо.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году может повыситься в стоимости электрическая энергия, которая сейчас стоит 2,64 гривны. Однако часть граждан могут значительно сократить суммы в платежках.

Также сообщалось, что Нацбанк прогнозирует более активный рост цен на электроэнергию. В целом, регулятор предусматривает поэтапное приведение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на экономически обоснованные уровни за несколько лет.