НБУ заявил о стремительном сокращении отделений банков

Отделение государственного Сбербанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжают стремительно сокращаться сети отделений банков. Больше всего закрылось офисов в Киеве.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора за первый квартал 2023 года Национального банка Украины (НБУ).

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Сколько закрылось отделений банков

Согласно данным НБУ, за первый квартал текущего года число банковских отделений в стране уменьшилось на 144, до 5192 офисов. Наиболее активно фиксировалось сокращение сети со стороны частных и иностранных финучреждений.

Закрытие офисов банков по регионам

Как отмечают в Нацбанке, наибольшее сокращение зафиксировано в Киеве. В то же время, самая слабая концентрация банковских офисов на 100 тысяч населения — в Луганской, Донецкой, Херсонской областях. В то же время, самая сильная — в столице, Днепропетровской, Одесской областях.

За первые три месяца года новые филиалы открывались в основном частными банками. Структура банковской инфраструктуры выглядит следующим образом:

частные — около 1,5 тыс. отделений;

государственные — примерно 1,4 тыс. отделений;

ПриватБанк — 1,2 тыс.;

иностранные — 1 тыс.

Источник: НБУ

"В течение I квартала обстрелы энергетической инфраструктуры продолжались, однако банки обеспечили стабильную работу отделений и возобновляли работу в деоккупированных регионах", — рассказали в пресс-службе.

В январе-марте 2023-го перестали работать два банка, количество уменьшилось до 65. Речь идет о банке "Форвард" и Айбокс банке.

Какие банки закрыли отделения в 2022

В прошлом году в стране закрылось 1349 отделений, то есть каждый пятый клиентский офис.

Больше всего отделений закрыл Ощадбанк: количество филиалов сократилось на 420 штук, до 1182. "Приват" за количеством имеющихся отделений лидирует (1210 офисов), а в прошлом году закрыл 287 филиалов.

Райффайзен Банк располагает 350 клиентскими офисами. За год закрыл 42 отделения.

Впрочем, офисов стало меньше не только за счет закрытия работающих банков. 301 филиал закрылся из-за ликвидации самих банков.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) устроит массовые внеплановые проверки банков. Инспекции планируют провести до 1 октября 2023 года.

Также мы писали, что в Украине в мае 2023 вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.