Цены на бензин на АЗС – на рынке прогнозируют изменения

Заправка автомобилей на АЗС. Фото: Unplush

На украинском рынке топлива ожидается снижение стоимости бензина и дизельного топлива. АЗС могут опустить цены еще на несколько гривен в июне 2023 года.

Такой прогноз озвучил аналитик "Нефте-рынка" Александр Сиренко.

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По словам эксперта, стоимость бензина и дизтоплива на заправках снизится на 1-3 грн, однако на некоторых АЗС — еще сильнее. Причиной станет конкуренция за покупателя. По мнению аналитика, ценообразование на рынке главным образом зависит от группы "Приват", куда входят, в частности UKRNAFTA, УкрТатНефть, ANP, Авиас, Sentosa Oil, Мавекс. Поэтому рынок замер в ожидании таких шагов.

Если в мае другие национальные операторы несколько раз снижали стоимость горючего на 1-2 грн, то группа Приват действовала подобно только в апреле.

"Я думаю, что их шаг будет мощный, и это заметят все. Наверное, на 3-4 грн сразу. Потому что другие национальные операторы сети с большим количеством заправок снижали цены на 1-2 грн несколько раз в мае. У них сейчас самые дорогие бензин и дизельное топливо — по 47 грн", — добавил он.

Какие сейчас цены на АЗС

По данным Аuto.ria, литр А-95 бензина сейчас в среднем стоит 44,79 грн, а дизельного топлива — 43,21 грн.

Напомним, с 1 июля 2023 г. на украинском топливном рынке могут подорожать автомобильный газ и дизельное топливо. Это предусмотрено законопроектом №9348 о новых акцизных налогах на топливо.

Также мы писали, что на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с предотвращением попадания ресурса российского происхождения.