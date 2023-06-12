Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине прогнозируют новые цены на бензин и дизтопливо arrow

В Украине прогнозируют новые цены на бензин и дизтопливо

12 июня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин на АЗС – на рынке прогнозируют изменения
Заправка автомобилей на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке топлива ожидается снижение стоимости бензина и дизельного топлива. АЗС могут опустить цены еще на несколько гривен в июне 2023 года.

Такой прогноз озвучил аналитик "Нефте-рынка" Александр Сиренко.

Читайте также:

Как изменятся цены на топливо

По словам эксперта, стоимость бензина и дизтоплива на заправках снизится на 1-3 грн, однако на некоторых АЗС — еще сильнее. Причиной станет конкуренция за покупателя. По мнению аналитика, ценообразование на рынке главным образом зависит от группы "Приват", куда входят, в частности UKRNAFTA, УкрТатНефть, ANP, Авиас, Sentosa Oil, Мавекс. Поэтому рынок замер в ожидании таких шагов.

Если в мае другие национальные операторы несколько раз снижали стоимость горючего на 1-2 грн, то группа Приват действовала подобно только в апреле.

"Я думаю, что их шаг будет мощный, и это заметят все. Наверное, на 3-4 грн сразу. Потому что другие национальные операторы сети с большим количеством заправок снижали цены на 1-2 грн несколько раз в мае. У них сейчас самые дорогие бензин и дизельное топливо по 47 грн", — добавил он.

Какие сейчас цены на АЗС

По данным Аuto.ria, литр А-95 бензина сейчас в среднем стоит 44,79 грн, а дизельного топлива — 43,21 грн.

Напомним, с 1 июля 2023 г. на украинском топливном рынке могут подорожать автомобильный газ и дизельное топливо. Это предусмотрено законопроектом №9348 о новых акцизных налогах на топливо.

Также мы писали, что на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с предотвращением попадания ресурса российского происхождения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас