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В Україні прогнозують нові ціни на бензин та дизпаливо

12 червня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин на АЗС — на ринку прогнозують зміни
Заправка автомобілів на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку пального очікується зниження вартості бензину та дизельного палива. АЗС можуть опустити ціни ще на кілька гривень у червні 2023 року.

Такий прогноз озвучив аналітик "Нафта-ринку" Олександр Сіренко.

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За словами експерта, вартість бензину та дизпалива на заправках знизиться на 1-3 грн, проте на деяких АЗС — ще сильніше. Причиною стане конкуренція за покупця. На думку аналітика, ціноутворення на ринку головно залежить від групи "Приват", куди входять, зокрема UKRNAFTA, УкрТатНафта, ANP, Авіас, Sentosa Oil, Мавекс. Через це ринок завмер в очікуванні таких кроків.

Якщо у травні інші національні оператори кілька разів знижували вартість пального на 1-2 грн, то група "Приват" діяла подібно тільки у квітні.

"Я думаю, що їхній крок буде потужний, і це помітять усі. Напевно, на 3-4 грн одразу. Тому що інші національні оператори, мережі з великою кількістю заправок знижували ціни на 1-2 грн кілька разів у травні. У них зараз найдорожчі бензин та дизельне паливо — по 47 грн", — додав він.

Які зараз ціни на АЗС

За даними Аuto.ria, літр А-95 бензину зараз у середньому коштує 44,79 грн, а дизельного пального — 43,21 грн.

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року на українському паливному ринку можуть подорожчати автомобільний газ та дизельне паливо. Це передбачено законопроєктом №9348 про нові акцизні податки на паливо.

Також ми писали, що на українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.

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