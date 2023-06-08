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В Украине прогнозируют новые цены на некоторые продукты: чего ждать в июне

8 июня 2023 14:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на продукты — что подешевеет в июне
Покупатель в овощном отделе супермаркета. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Институте аграрной экономики (ИАЭ) прогнозируют снижение цен так называемого "борщового набора". Ожидается, что овощи подешевеют уже в ближайшее время.

Об этом информирует пресс-служба института.

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Какие прогнозируют цены в июне

Как отмечают специалисты, в первый месяц лета следует ожидать снижения цен на картофель, морковь, лук и капусту. Помидоры и огурцы будут еще дорогими. Максимальная стоимость может быть такова:

  • помидоры — около 85 грн/кг;
  • огурцы — до 70 грн/кг;
  • лук и морковь — до 55 грн/кг (сейчас стоит около 60 грн/кг);
  • картофель молодой — 30-35 грн/кг (сейчас 53 грн/кг);
  • прошлогодний картофель — до 10 грн/кг (сейчас стоит 12 грн/кг).

Не изменится стоимость свеклы, в среднем будет стоить 7 грн/кг. Примечательно, что цена остается стабильной с осени прошлого года.

Как объясняют эксперты института, расширение предложения продукции от украинских производителей на рынке и падение цен приходится традиционно на сезон урожая с открытого грунта.

По мнению экономиста Олега Пендзина, цены будут снижаться стабильно до середины сентября, после чего следует ожидать нового витка подорожания.

По его словам, цены на овощи "борщового набора", фрукты уже падают. Приблизительно в середине июня будут значительно ниже, чем было месяц назад.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине рекордно повысились цены на овощи в супермаркетах. Речь идет о картофеле, капусте, моркови и луке.

Напомним, специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на рынках и в магазинах опасного продукта. Речь идет о ввозе брокколи, обработанном вредным для здоровья препаратом.

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