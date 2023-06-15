Штрафы в Украине — автошколы начнут наказывать за плохое качество обучения

Девушка учится управлять автомобилем. Фото: google.com

В Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Что изменится

Речь идет о законопроекте №7354, вводящем в стране административную ответственность для автошкол за плохое качество обучения. Документ дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях следующими статьями:

несоблюдение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации будущих водителей транспорта (статья 127-3);

несоблюдение порядка государственной аккредитации учебных заведений водителей автотранспорта, аттестации специалистов и порядка оформления и выдачи водительских удостоверений (статья 127-4).

Согласно документу, ответственность будут нести владельцы учебных заведений, а также должностные лица территориальных сервисных центров.

Также законопроект предлагает изменить закон "О дорожном движении" так, чтобы граждане, желающие получить право управления транспортным средством, могли осуществлять самоподготовку по типовым программам.

У будущих водителей появится выбор, или идти в автошколу, или пройти самостоятельно теоретический курс. Практическое обучение будет проходить в специализированных автошколах.

Напомним, в Украине за управление транспортом в случае лишения на это права предусмотрено суровое наказание. Юристы напоминают водителям, что максимальный штраф за такое нарушение установили на уровне более 40 тыс. грн.

Также мы писали, что стране планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские авто. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде (ВРУ).