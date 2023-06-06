В Украине проведут массовую поверку счетчиков

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине вернули поверки коммунальных счетчиков. Их нужно сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного периода, то есть до середины июля 2023 года.

Это прописано в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины (КМУ) от 7 апреля, которое на днях вступило в силу.

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Кому нужно провести поверку

Согласно правительственному постановлению, украинцы должны осуществить поверку счетчиков воды, природного газа, электрической энергии, а также теплосчетчиков.

Такие требования распространяются на всю территорию Украины кроме оккупированных населенных пунктов "горячих точек".

По словам основателя ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко, на поверку счетчиков отводится три месяца после окончания отопительного сезона.

В случае, если не будет осуществлена поверка, то поставщики услуг имеют право начислять плату по нормативам, а не по фактическому потреблению ресурса.

Когда приостановили поверки счетчиков

Поверки коммунальных счетчиков в Украине решили остановить в апреле прошлого года из-за войны. Решение предполагало, что поверки приостановлены на весь период действия военного положения и в течение трех месяцев после завершения.

В поверку счетчиков входит проверка, маркировка и выдача документа о поверке измерительной техники, подтверждающего, что устройство соответствует нормам.

Напомним, в Украине в июне текущего года повысили тарифы на электрическую энергию. Однако эксперты предостерегают, что цены все равно низкие и должны быть по меньшей мере вдвое выше.

Также мы писали, что на фоне обновления тарифов сохранили "ночной тариф", благодаря которому украинцы могут экономить на оплате. Такая возможность есть у владельцев двухзонных счетчиков.