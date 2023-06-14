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В Украине будет проведена жесткая проверка получателей субсидий: детали

14 июня 2023 06:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — украинцев ждет жесткая проверка
Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируют "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Об этом свидетельствует приказ Министерства финансов Украины.

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Верификация субсидий

Проверки специалисты будут проводить в рамках приказа Министерства финансов "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

Хотя верификацию проводят ежегодно, в 2023 году ожидается более усиленный вариант, ведь будут сверены данные из таких государственных реестров:

  • реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины (ПФУ);
  • реестр Государственной налоговой службы;
  • реестр Миграционной службы;
  • реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Также для решения этой задачи к ряду ведомств решили приобщить и Министерство цифровой информации.

Как отмечают в Минфине, ежегодно количество нарушителей только растет, данный вопрос приобрел особую актуальность во время войны. Из-за дефицита в государственном бюджете решили "почистить" списки и урезать размер различных соцвыплат, в том числе субсидий.

Предполагают, что объемы пособий, которые выплачиваются не по назначению, могут достигать более 10%, а это — миллиарды гривен.

Как пояснила в эфире телемарафона глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, поскольку в бюджете не хватает денег, государство рассчитывает только на международную помощь, будет проведена тотальная верификация. Помощь в дальнейшем будут получать исключительно те, кто действительно в этом нуждается.

Как будет проходить мониторинг данных

Такая верификация субсидий принесет свои плоды и сработает именно при проверке доходов. Согласно законодательству, украинцы будут проходить три этапа проверки:

  • в момент обращения за помощью;
  • при получении госпомощи;
  • после ее получения.

Специалисты смогут, в частности, получить информацию следующего содержания:

  • зарегистрированные транспортные средства;
  • реквизиты документов (тип, название документа, серия и номер, дата выдачи, срок действия), установить похищенные или утраченные документы, места жительства;
  • таможенное оформление транспорта, составных частей;
  • бюджетные счета для зачисления поступлений по уплате штрафов за уголовные или административные нарушения;
  • источники доходов, полученные физлицами от налоговых агентов, признаки доходов, полученных от осуществления предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Выплаты пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг будут просто прекращать или заставят вернуть государству переплату.

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

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