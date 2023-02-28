Продажа янтаря – в Прозорро провели первые онлайн-аукционы

В Украине провели первые аукционы по продаже янтаря: сколько получило государство
В Украине провели первые онлайн-аукционы по продаже янтаря. Торги прошли на электронной платформе Prozorro.Продажи.
Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Прозорро.Продажи".
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Результаты онлайн-торгов
Как отметили в пресс-службе, первые аукционы по продаже янтаря, которые провели 27 февраля 2023 года, принесли Государственному хранилищу драгоценных металлов и камням один миллион гривен.
"По их итогам система помогла заработать организатору торгов — Госхранилищу драгоценных металлов и камни — первый миллион гривен", — отметили в ГП.
При этом из объявленных 17 торгов было проведено только шесть, на которых Госхранилище реализовало около 200 кг янтаря.
В пресс-службе добавили, что победители этих торгов будут иметь девять рабочих дней на подписание протокола и договора электронного аукциона. Далее пять рабочих дней отведено на уплату полной цены за лоты, определенной по результатам аукционов.
Напомним, депутаты Верховной Рады поддержали обнародование цен закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.
Также мы писали, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) анонсировал проведение онлайн-торгов по продаже Дружбовского карьера нерудных ископаемых "Кварц" в Житомирской области. Карьер выставили на приватизацию впервые за несколько лет.