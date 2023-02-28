Продаж бурштину — у Прозорро провели перші онлайн-аукціони

Торги відбулися на е-платформі Prozorro.Продажі.

В Україні провели перші онлайн-аукціони з продажу бурштину. Торги відбулися на електронній платформі Prozorro.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства "Прозорро.Продажі".

Результати онлайн-торгів

Як зазначили у пресслужбі, перші аукціони з продажу бурштину, які провели 27 лютого 2023 року, принесли Державному сховищу дорогоцінних металів і каміння один мільйон гривень.

"За їхніми підсумками система допомогла заробити організатору торгів — Держсховищу дорогоцінних металів і каміння — перший мільйон гривень", — зауважили в ДП.

При цьому із оголошених 17 торгів провели тільки шість, на яких Держсховище реалізувало близько 200 кг бурштину.

У пресслужбі додали, що переможці цих торгів матимуть дев’ять робочих днів на підписання протоколу та договору електронного аукціону. Далі п’ять робочих днів відведено на сплату повної ціни за лоти, визначеної за результатами аукціонів.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення цін закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Також ми писали, що Фонд державного майна України (ФДМУ) анонсував проведення онлайн-торгів з продажу Дружбовського кар'єру нерудних копалин "Кварц" у Житомирській області. Кар'єр виставили на приватизацію вперше за кілька років.