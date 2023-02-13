Авторынок в Украине — в январе рекордно выросли продажи автобусов

В прошлом месяце в стране реализовали 239 автобусов и микроавтобусов

В Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" заявили о рекордном показателе продаж автобусов на украинском рынке. Речь идет о количестве продаж, зафиксированных в январе 2023 года.

Об этом проинформировал пресс-центр Укравтопрома.

Как изменились продажи

По информации Ассоциации, в прошлом месяце в стране было реализовано 239 автобусов и микроавтобусов, что является рекордом для января за последние десять лет. Если сравнивать с прошлогодним результатом, то этот сегмент авторынка увеличился вдвое.

Лидирует на рынке новых автобусов в январе украинская марка "Эталон". Было продано 64 автобуса. Второе место за Citroën — 52 автобуса. На третьем месте – Ataman. Этой марки было реализовано 50 единиц.

Кроме того, в топ-5 в прошлом месяце смогли попасть: "ЗАЗ" (20 ед.) и Volkswagen (18 ед.).

Ситуация на авторынке

На автомобильном рынке в 2023 году ситуация будет напрямую зависеть от хода событий на фронте, что будет влиять на общее состояние экономики. При этом эксперты убеждены, что будет наблюдаться замедление роста.

Стоит отметить, что в течение июля прошлого года, через месяц после отмены льгот на растаможку авто на еврономерах, рынок новых легковушек в стране вырос на более чем четверть. В июле украинцы купили и зарегистрировали более 3,6 тысячи новых легковых авто.

Напомним, эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили, купленные в Украине, по итогам января 2023 года. Доля таких новых автомобилей достигла почти 22% (677 новых автомобилей) от всех машин, приобретенных украинцами.

Также мы писали, что в Украине рынок автострахования реформируют. В частности, увеличатся суммы страховых выплат в случае аварий, расширится список транспортных средств, которые обязательно будут нуждаться в страховании, изменятся сроки рассмотрения заявления о страховой выплате.