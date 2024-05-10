Цены на некоторые продукты выросли в мае — причины подорожания

Овощной отдел супермаркета. Фото: frankivchany.if.ua

В мае 2024 года на полках украинских магазинов существенно подорожали популярные продукты. Значительно выросли цены на мясо и некоторые овощи из "борщевого набора".

Об этом свидетельствует информация портала мониторинга Minfin и Est-fruit.

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Стоимость мяса в мае

В частности, аналитики заметили существенный рост продукции свинины. Цены на лопатку изменились так — в апреле составляла 161,75 грн/кг, а сейчас — 172,65 грн/кг. Дешевле всего такой вид мяса стоит в сети "Ашан" — 165,90 грн/кг.

Выросла цена также на свиной ошеек. В апреле стоил 236,63 грн, в мае — 247,20 грн. Цены более доступны в сети "Метро" и "Ашан" — 229,90 грн.

Изменилась стоимость в сторону повышения шашлычного мяса. В апреле стоило 194,05 грн/кг, в мае — 196,75 грн/кг. Наиболее умеренные цены в сети "Ашан" — 159,90 грн.

Цена моркови в мае

Как отмечают эксперты, за месяц подорожала морковь. В апреле этот овощ стоил в среднем 11,28 грн/кг, а в мае — 17,90 грн/кг. Наиболее доступная морковь в супермаркетах сети Ашан — 9,80 грн/кг.

Аналитики объяснили, что морковь начала расти в цене из-за сокращения запасов этого овоща в украинских хозяйствах. В то время как спрос со стороны потребителей достаточно высок. Поэтому фермеры повышают оптовые цены. Сейчас продают за 9-15 грн/кг, что на 26% дороже против прошлой недели. Примечательно то, что год назад морковь стоила в 3,4 раза дороже.

Стоимость лука в мае

Значительно повысился в стоимости в мае лук. В апреле средняя цена составляла 15,62 грн/кг, в мае — 27,12 грн/кг. Самый доступный лук в сети Ашан — 20,90 грн/кг.

По данным EastFruit, цена подскочила из-за аналогичной ситуации, как и с морковью, иссякают запасы прошлого урожая и снижается качество, а спрос высок.

За неделю лук прибавил в стоимости у фермеров в среднем 19%. Оптовая стоимость составляет 14-22 грн/кг. Несмотря на подорожание, в 2024 году лук стоит на 58% дешевле, чем было в 2023 году.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в магазинах и рынках ожидаются сезонные ценовые изменения ряда категорий продуктов. Речь идет о фруктах и овощах.

Также мы сообщали, что из-за серьезных экономических трудностей, вызванных российским вторжением, в Украине непрерывно растет стоимость пищевых продуктов. В частности, подорожали фрукты.