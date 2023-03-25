Автогаз в Украине дешевеет – какие цены на АЗС

Некоторые сети АЗС продолжают обновлять ценники

В Украине на розничном рынке горючего за последние две недели упала стоимость автомобильного газа. Некоторые сети АЗС устанавливают ценники ниже 20 грн/л.

Такие данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

В каких регионах упали цены

За последние две недели в среднем автогаз подешевел на 26 копеек, до 22,04 грн. Однако самая низкая цена составляет около 19,08 грн/л. Стоит отметить, что летом газ подскочил в стоимости кое-где до более 32 грн, однако сейчас некоторые сети устанавливают ценники ниже 20 грн/л.

Так, за 19,08 грн/л продают сжиженный газ водителям сети "Авиас" в Чернигове. По 19,39–19,99 грн/л реализуют в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. В Киеве — по 19,45 грн. В остальных областях автогаз стоит 20,39-21,98 грн/л.

Сообщается, что больше всего цена просела на АЗС "Олас" и Rodnik, на 1,05 и 1,00 грн соответственно. Самая высокая цена — в сети Socar — 23,24 грн/литр.

Сети WOG и ОККО продают газ по 22,93 грн и 23,08 грн соответственно.

Напомним, на украинском топливном рынке продолжают снижаться цены, несмотря на активные предосторожности как экспертов, так и властей о подорожании в 2023 году.

Эксперты считают, что около 50% импорта всего автогаза в Украину составляет российский, который прикрывается сертификатами о происхождении из других государств. Из-за российского демпинга с рынка уходят поставщики, прежде всего европейские, например, в марте фактически исчез импорт автогаза из Румынии.