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В некоторых регионах Украины резко подешевел автогаз, местами до 19 грн

25 марта 2023 15:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Автогаз в Украине дешевеет – какие цены на АЗС
Некоторые сети АЗС продолжают обновлять ценники
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на розничном рынке горючего за последние две недели упала стоимость автомобильного газа. Некоторые сети АЗС устанавливают ценники ниже 20 грн/л.

Такие данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

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За последние две недели в среднем автогаз подешевел на 26 копеек, до 22,04 грн. Однако самая низкая цена составляет около 19,08 грн/л. Стоит отметить, что летом газ подскочил в стоимости кое-где до более 32 грн, однако сейчас некоторые сети устанавливают ценники ниже 20 грн/л.

Так, за 19,08 грн/л продают сжиженный газ водителям сети "Авиас" в Чернигове. По 19,39–19,99 грн/л реализуют в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. В Киеве по 19,45 грн. В остальных областях автогаз стоит 20,39-21,98 грн/л.

Сообщается, что больше всего цена просела на АЗС "Олас" и Rodnik, на 1,05 и 1,00 грн соответственно. Самая высокая цена в сети Socar 23,24 грн/литр.

Сети WOG и ОККО продают газ по 22,93 грн и 23,08 грн соответственно.

Напомним, на украинском топливном рынке продолжают снижаться цены, несмотря на активные предосторожности как экспертов, так и властей о подорожании в 2023 году.

Эксперты считают, что около 50% импорта всего автогаза в Украину составляет российский, который прикрывается сертификатами о происхождении из других государств. Из-за российского демпинга с рынка уходят поставщики, прежде всего европейские, например, в марте фактически исчез импорт автогаза из Румынии.

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