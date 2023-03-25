Автогаз в Україні дешевшає — які ціни на АЗС

Деякі мережі АЗС продовжують оновлювати цінники

В Україні на роздрібному ринку пального за останні два тижні впала вартість автомобільного газу. Деякі мережі АЗС встановлюють цінники нижче за 20 грн/л.

Такі дані Консалтингової групи "А-95", повідомляє enkorr.

У яких регіонах впали ціни

За останні два тижні у середньому автогаз здешевшав на 26 копійок, 22,04 грн. Проте найнижчі ціна становить близько 19,08 грн/л. Варто зауважити, що влітку газ підскочив у вартості подекуди до понад 32 грн, однак зараз вже деякі мережі встановлюють цінники нижче за 20 грн/л.

Так, за 19,08 грн/л продають скраплений газ водіям у мережі "Авіас" у Чернігові. По 19,39-19,99 грн/л реалізують у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. У Києві — за 19,45 грн. У решті областей автогаз коштує 20,39-21,98 грн/л.

Повідомляється, що найбільше ціна просіла на АЗС "Олас" та Rodnik, на 1,05 та 1,00 грн відповідно. Найвища ціна — у мережі Socar — 23,24 грн/літр.

Мережі WOG та ОККО продають газ за 22,93 грн та 23,08 грн відповідно.

Нагадаємо, на українському паливному ринку продовжують знижуватися ціни, попри активні перестороги як експертів, так і влади про здорожчання у 2023 році.

Експерти вважають, що близько 50% імпорту всього автогазу в Україні становить російський, який прикривається сертифікатами про походження з інших держав. Через російський демпінг з ринку йдуть постачальники, насамперед європейські, наприклад, у березні фактично зник імпорт автогазу з Румунії.