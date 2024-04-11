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В Україні різко подешевшав "борщовий" овоч — чому впали ціни

11 квітня 2024 13:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на продукти — які овочі вигідно купувати у квітні
Продуктовий магазин. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні цього тижня на ринку спостерігається стрімке зниження вартості популярного овочу з "борщового набору". Різко впали ціни на столовий буряк.

Про це інформують аналітики порталу East Fruit.

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Причини зниження цін на буряк

Як зазначають учасники ринку, різке падіння цін на буряки продиктоване скороченням попиту на цей овоч. Також на ринку зріс обсяг некондиційних буряків, які фермери хочуть продати у першу чергу.

Моніторинг цін свідчить, що вартість буряків в українських господарствах коливається від 8 до 14 грн за кг або від 0,21 до 0,36 дол. Показник у середньому впав одразу на 13% проти цін наприкінці минулого робочого тижня.

За словами виробників, зараз на ринку спостерігається невтішна цінова ситуація через низький попит на столовий буряк, а якість навесні цих коренеплодів у сховищах продовжує активно знижуватися. Через це фермери вимушені знижувати ціни навіть за умови скорочення обсягів запасів столових буряків у сховищах господарств.

Однак, навіть за таких негативних умов, українські виробники у 2024 році реалізують столовий буряк в середньому вдвічі дорожче, ніж було в аналогічний період минулого року.

 

ціни буряк
Джерело: Мінфін

Які ціни на буряк у супермаркетах

Водночас, українські супермаркети не встигли відреагувати на зниження гуртових цін, продаючи попередні запаси. Станом на 11 квітня, столові буряки у середньому коштують 21,70 грн/кг. У березні ціна була на рівні 17,43 грн/кг. За даними порталу Мінфін, у супермаркеті Metro коштує 17,47 грн/кг. Проте аналіз цін охопив лише дві великі мережі.

 

ціни буряк
Джерело: Мінфін

У низці інших магазинів ціни різняться залежно від якості.

 

буряк
Джерело: gotoshop.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, на полицях українських магазинів подешевшали деякі види продуктів навесні 2024 року. Так, середні ціни в березні порівняно з лютим впали на 0,2%.

Раніше ми писали, що за словами експертів, в Україні перед Великоднем підскочать ціни на продукти, з яких традиційно готують святкові частування. Зокрема, йдеться про яйця та складові випічки.

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