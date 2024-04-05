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В Украине резко подешевел доллар — ситуация на рынке перед выходными

5 апреля 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 6 апреля – доллар и евро резко потеряли в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в финучреждениях и обменниках резко упал в покупке и продаже. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный доллар также существенно подешевел.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые порталы.

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НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 38,84 грн (-0,18);
  • евро — 42,09 грн (-0,25);
  • злотый — 9,82 грн (-0,02).

Курс валют в банках

Как пишет сайт Kurs, на украинском наличном рынке доллар и евро подешевели. Американская валюта стоит в покупке 38,82 грн (-0,12), в продаже — 39,34 грн (-0,10). Евро в покупке стоит 42,14 грн (-0,08), в продаже — 42,85 грн (-0,07).

Государственный "ПриватБанк" снизил курс доллара в покупке до 38,75 грн (-0,05), в продаже — до 39,35 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 38,60 грн (-0,25), продает — за 39,22 грн (-0,13). Ощадбанк доллар покупает тоже дешевле — за 38,90 грн (-0,10), продает — за 39,45 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар подешевел: покупают за 39,22 грн (-0,06), продают — за 39,34 грн (-0,06). Евровалюта стоит в покупке 42,70 грн (+0,10), в продаже — 42,85 грн (+0,10).

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Напомним, по данным НБУ, Международные резервы Украины в марте 2024 достигли нового исторического рекорда. Показатель вырос еще на 18%.

Также Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке Украины в марте 2024 года. Регулятор утверждает, что она остается полностью контролируемой, а курсовые колебания умеренные.

 

 

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