Цены в Украине снижаются — что подешевело в июне

Покупатели в овощном отделе магазина. Фото: Freepik

На полках украинских магазинов дешевеют помидоры. Сейчас этот овощ продают по 60-80 грн/кг, что на 12% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом рассказали аналитики профильного издания EastFruit.

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Что повлияло на снижение цен

По словам специалистов, выросли объемы томатов из тепличных комбинатов, которые готовят к продаже. Также на рынке выросла доля импортных овощей. Это благоприятно отразилось на конечной стоимости продукции для потребителей.

Сейчас тепличные комбинаты отгружают помидоры по 1,64-2,19 долл./кг. Как говорят производители, несмотря на падение отпускной стоимости, спрос на помидоры невысок.

Также специалисты сравнили цены с показателем в прошлом году, и оказалось, что сейчас томаты стоят на 17% дороже.

Какая будет стоимость томатов

Ключевые игроки рынка озвучили свои прогнозы по ценам на помидоры на ближайшее время. Они предполагают, что в дальнейшем стоимость будет стремительно снижаться. Основным фактором станет поступление на рынок томатов уже с летних теплиц.

Ситуация с другими овощами

Ранее специалисты Института аграрной экономики рассказали об изменении цен весной на рынках и магазинах. В частности, наиболее существенно упала стоимость в апреле против декабря 2022 года свеклы — на 20%.

Больше всего подорожала морковь. Овощ прибавил в цене 96,5%. Подскочила стоимость капусты белокочанной — на 83,5%, лука — на 72%.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали прогноз на текущий год относительно потребительской инфляции. Утверждают, что ее темпы снижаются.

Также мы писали, что в ряде городов стоимость черешни составляет 1 тыс. грн за килограмм. Эксперты дают объяснение таким заоблачным ценам дефицитом товара, а также столько может стоить завезенная из-за границы черешня.