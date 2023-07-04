Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине резко вырастут цены на топливо и активизируется "черный рынок": эксперты назвали дату arrow

В Украине резко вырастут цены на топливо и активизируется "черный рынок": эксперты назвали дату

4 июля 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин снова резко вырастут — эксперты назвали дату
Автомобильная заправочная станция. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на топливном рынке на фоне новых налогов выросли цены на 1–5 грн/л. Однако эксперты предупреждают об очередном, более мощном витке подорожания.

Об этом рассказали специалисты Консалтинговой группы А-95.

Читайте также:

Очередная волна подорожания на АЗС

Как отмечают специалисты, после повышения налогов с 1 июля стоимость горючего изменилась так:

  • бензин подорожал на 3-5 грн/л;
  • дизельное топливо — до 3 грн/л;
  • сжиженный газ — до 1 грн/л.

Однако эксперты ожидают более существенного подорожания:

  • бензина — на 11,2 грн/л;
  • дизтоплива — на 7,7 грн/л;
  • автомобильного газа — на 2,6 грн/л.

Специалисты объясняют, что, как правило, нефтетрейдеры поставляют и обновляют товар каждые десять дней, поэтому подорожание будет подекадным. До уровня прогнозируемых сумм стоимость горючего подскочит примерно через два месяца. Сейчас некоторое сдерживание дороговизны происходит благодаря снижению мировых цен на нефть, которые падают уже четвертый квартал подряд (на 0,5%-1,2%).

Активизация "черного рынка" горючего

Эксперты убеждены, что подход с повышением налогов без закрытия "дыр" в законодательстве, позволяющих существовать "черному" и "серому" рынкам нефтепродуктов, не решит вопрос дополнительного наполнения бюджета. Ведь даже при меньших налогах и акцизах во время войны "черный" рынок нефтепродуктов чувствовал себя отлично и рос.

бензин
Источник: Mind

Больше о топливе

Напомним, таможенники рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также мы писали, что фермеры призвали власти не торопиться с отменой налоговых льгот на горючее. Ведь такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период уборки урожая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз