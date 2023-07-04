Цены на бензин снова резко вырастут — эксперты назвали дату

Автомобильная заправочная станция. Фото: Unplush

В Украине на топливном рынке на фоне новых налогов выросли цены на 1–5 грн/л. Однако эксперты предупреждают об очередном, более мощном витке подорожания.

Об этом рассказали специалисты Консалтинговой группы А-95.

Читайте также:

Очередная волна подорожания на АЗС

Как отмечают специалисты, после повышения налогов с 1 июля стоимость горючего изменилась так:

бензин подорожал на 3-5 грн/л;

дизельное топливо — до 3 грн/л;

сжиженный газ — до 1 грн/л.

Однако эксперты ожидают более существенного подорожания:

бензина — на 11,2 грн/л;

дизтоплива — на 7,7 грн/л;

автомобильного газа — на 2,6 грн/л.

Специалисты объясняют, что, как правило, нефтетрейдеры поставляют и обновляют товар каждые десять дней, поэтому подорожание будет подекадным. До уровня прогнозируемых сумм стоимость горючего подскочит примерно через два месяца. Сейчас некоторое сдерживание дороговизны происходит благодаря снижению мировых цен на нефть, которые падают уже четвертый квартал подряд (на 0,5%-1,2%).

Активизация "черного рынка" горючего

Эксперты убеждены, что подход с повышением налогов без закрытия "дыр" в законодательстве, позволяющих существовать "черному" и "серому" рынкам нефтепродуктов, не решит вопрос дополнительного наполнения бюджета. Ведь даже при меньших налогах и акцизах во время войны "черный" рынок нефтепродуктов чувствовал себя отлично и рос.

Источник: Mind

Больше о топливе

Напомним, таможенники рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также мы писали, что фермеры призвали власти не торопиться с отменой налоговых льгот на горючее. Ведь такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период уборки урожая.