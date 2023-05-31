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В Украине семьям с детьми дадут деньги на отдых: как получить 14 тыс. грн

31 мая 2023 13:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги на отдых — семьям с детьми раздадут помощь
Дети на берегу моря. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в 2023 году семьям с детьми вместо отправления детей в лагеря будут предоставлять "живые" деньги. На них родители смогут выбрать самый лучший вариант для своего ребенка.

О таком новшестве рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Как отметили в ведомстве, в этом году будет действовать принцип "деньги ходят за ребенком". Средства будут предоставлять одному из родителей или лицу, которе его заменяет. Речь идет о семьях с детьми, оказавшимися в сложных жизненных условиях:

  • проживают на территории деоккупированной/находящейся в зоне активных боевых действий, на границе с Россией;
  • малообеспеченные с детьми, которые признаны лицами с инвалидностью, или дети из многодетных семей.

Оформить выплаты можно через мобильное приложение госуслуг "Дія". Таким родителям будут посылать сообщения о соответствующем праве в приложении.

После этого нужно будет оформить специальные карты для зачисления средств в размере пяти прожиточных минимумов для детей 6-18 лет. Речь идет о сумме 14 тыс. грн.

Деньги можно использовать на покупку путевки на оздоровление или отдых в лагерях карпатского региона:

  • Львовская обл.;
  • Ивано-Франковская обл.;
  • Закарпатская обл.;
  • Черновицкая обл.;
  • Тернопольская обл.

В Минсоцполитике опубликовали специальную инфографику.

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Источник: Facebook Минсоцполитики

Больше о помощи

Напомним, украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Речь идет о постановлении №340, расширившем список оснований, по которым определенные виды соцпомощи не будут назначаться. Госпомощь в некоторых случаях не назначат: одиноким матерям и малоимущим семьям.

Также мы писали, что некоторые украинцы имеют право оформить пособие от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

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