Деньги на отдых — семьям с детьми раздадут помощь

Дети на берегу моря. Фото: Pixabay

В Украине в 2023 году семьям с детьми вместо отправления детей в лагеря будут предоставлять "живые" деньги. На них родители смогут выбрать самый лучший вариант для своего ребенка.

О таком новшестве рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Как отметили в ведомстве, в этом году будет действовать принцип "деньги ходят за ребенком". Средства будут предоставлять одному из родителей или лицу, которе его заменяет. Речь идет о семьях с детьми, оказавшимися в сложных жизненных условиях:

проживают на территории деоккупированной/находящейся в зоне активных боевых действий, на границе с Россией;

малообеспеченные с детьми, которые признаны лицами с инвалидностью, или дети из многодетных семей.

Оформить выплаты можно через мобильное приложение госуслуг "Дія". Таким родителям будут посылать сообщения о соответствующем праве в приложении.

После этого нужно будет оформить специальные карты для зачисления средств в размере пяти прожиточных минимумов для детей 6-18 лет. Речь идет о сумме 14 тыс. грн.

Деньги можно использовать на покупку путевки на оздоровление или отдых в лагерях карпатского региона:

Львовская обл.;

Ивано-Франковская обл.;

Закарпатская обл.;

Черновицкая обл.;

Тернопольская обл.

В Минсоцполитике опубликовали специальную инфографику.

Источник: Facebook Минсоцполитики

Больше о помощи

Напомним, украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Речь идет о постановлении №340, расширившем список оснований, по которым определенные виды соцпомощи не будут назначаться. Госпомощь в некоторых случаях не назначат: одиноким матерям и малоимущим семьям.

Также мы писали, что некоторые украинцы имеют право оформить пособие от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.