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В Україні родинам з дітьми дадуть гроші на відпочинок: як отримати 14 тис. грн

31 травня 2023 13:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гроші на відпочинок — родинам з дітьми роздадуть допомогу
Діти на березі моря. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні 2023 року родинам з дітьми замість відправлення дітей у табори надаватимуть "живі" гроші. На них батьки зможуть обрати найкращий варіант для своєї дитини.

Про таку новацію розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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Як зазначили у відомстві, цього року діятиме принцип "гроші ходять за дитиною". Кошти надаватимуть одному з батьків чи особі, яка їх замінює. Йдеться про сім'ї з дітьми, які опинились складних життєвих умовах:

  • проживають на території деокупованій/яка перебуває у зоні активних бойових дій, на кордоні з Росією;
  • малозабезпечені з діти, які є особами з інвалідністю, або діти із багатодітних родин.

Оформити виплати можна через мобільний застосунок держпослуг "Дія". Таким батькам надсилатимуть повідомлення про таке право у застосунку.

Після цього потрібно оформити спеціальні картки для зараховування коштів у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для дітей 6 — 18 років. Йдеться про суму у 14 тис. грн.

Гроші дозволяється використовувати на купівлю путівки на оздоровлення чи відпочинок у таборах карпатського регіону:

  • Львівська обл.;
  • Івано-Франківська обл.;
  • Закарпатська обл.;
  • Чернівецька обл.;
  • Тернопільска обл.

У Мінсоцполітики опублікували спеціальну інфографіку.

виплати

Джерело: Facebook Мінсоцполітики

Більше про допомогу

Нагадаємо, український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Йдеться про постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать: одиноким матерям та малозабезпеченим сім'ям.

Також ми писали, що деякі українці мають право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.

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