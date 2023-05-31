Гроші на відпочинок — родинам з дітьми роздадуть допомогу

Діти на березі моря. Фото: Pixabay

В Україні 2023 року родинам з дітьми замість відправлення дітей у табори надаватимуть "живі" гроші. На них батьки зможуть обрати найкращий варіант для своєї дитини.

Про таку новацію розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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Як зазначили у відомстві, цього року діятиме принцип "гроші ходять за дитиною". Кошти надаватимуть одному з батьків чи особі, яка їх замінює. Йдеться про сім'ї з дітьми, які опинились складних життєвих умовах:

проживають на території деокупованій/яка перебуває у зоні активних бойових дій, на кордоні з Росією;

малозабезпечені з діти, які є особами з інвалідністю, або діти із багатодітних родин.

Оформити виплати можна через мобільний застосунок держпослуг "Дія". Таким батькам надсилатимуть повідомлення про таке право у застосунку.

Після цього потрібно оформити спеціальні картки для зараховування коштів у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для дітей 6 — 18 років. Йдеться про суму у 14 тис. грн.

Гроші дозволяється використовувати на купівлю путівки на оздоровлення чи відпочинок у таборах карпатського регіону:

Львівська обл.;

Івано-Франківська обл.;

Закарпатська обл.;

Чернівецька обл.;

Тернопільска обл.

У Мінсоцполітики опублікували спеціальну інфографіку.

Джерело: Facebook Мінсоцполітики

Більше про допомогу

Нагадаємо, український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Йдеться про постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать: одиноким матерям та малозабезпеченим сім'ям.

Також ми писали, що деякі українці мають право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.