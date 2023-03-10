Бизнес в Украине — украинцам расширили доступ к данным о налогоплательщиках

В Украине расширили доступ к данным о налогоплательщиках
В Украине минимизируют риски граждан из-за сотрудничества с рисковыми контрагентами. С этой целью расширили доступ к данным о налогоплательщиках.
О таком решении сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Какие финансовые данные станут доступны
Отмечается, что Минфин расширил список налоговой информации в электронном кабинете налогоплательщика.
В ведомстве объясняют, что теперь через е-кабинет можно будет получить информацию о наличии контрагентов в перечне плательщиков, отвечающих критериям риска налогоплательщика.
Так, через электронный кабинет станет доступен ряд данных о своем контрагенте. Речь идет о:
- налоговом адресе и информации о месте учета;
- информации о должностных лицах и наличии обособленных подразделений;
- видах экономической деятельности;
- наличии объектов налогообложения;
- задолженности (налоговый долг), начисленных денежных обязательствах;
- сумме уплаченных налогов, сборов и платежей;
- имеющихся лицензиях, остановке регистрации НН/РК и несвоевременно зарегистрированных НН/РК;
- товарах согласно УКТ ВЭД и отчетности по ТЦО;
- финансовом результате для налогообложения, остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов, наличии экспортных/импортных операций.
Как отмечают в Министерстве, объем раскрытия данных определяется с согласия самих контрагентов. Их можно получить в электронном виде и при необходимости в виде электронного документа с наложением печати контролирующего органа.
Напомним, в Украине с 1 июля 2023 г. собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще должна рассмотреть Верховная Рада.
Ранее расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.