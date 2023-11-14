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В Украине ищут медсестер на зарплату 125 тысяч — детали вакансии

14 ноября 2023 13:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — медсестрам предлагают зарплату в 125 тыс. грн
Украинские фельдшеры. Фото: khoda.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ищут на работу медицинских сестер на достаточно высокую заработную плату в 125 тысяч гривен. От кандидатов требуют наличие опыта работы от трех лет по специальности.

Соответствующая вакансия размещена на одном из популярных кадровых порталов.

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Как отмечается в описании вакансии, ищут фельдшера в 12 бригаду специального назначения Национальной гвардии Украины.

"Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальоны и другие подразделения", — говорится в объявлении.

Претендентам обещают заработную плату от 25 тысяч до 125 тысяч гривен. Предусматриваются доплаты за пребывание в зоне боевых действий 3,3 тыс. гривен в день.

Среди условий работы в должности фельдшера:

  • полная занятость;
  • официальная мобилизация до завершения военного положения или служба по контракту;
  • перевод действующих военных;
  • при выполнении задач в зоне боевых действий предусмотрена надбавка в 3,3 тыс. грн в сутки;
  • профильное обучение.

Среди обязанностей:

  • неотложная медицинская помощь при эвакуации раненых военных;
  • помощь врачам в стабилизационном пункте;
  • ассистирование при обучении медиков подразделений.

Для работы требуется наличие:

  • среднего медицинского образования;
  • опыт по специальности от трех лет;
  • курсы по тактической медицине будут преимуществом;
  • готовность работать по международным нормам предоставления неотложной медпомощи.

 

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Источник: work.ua

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Напомним, в 2024 году на бюджетное финансирование Управделами Аппарата Верховной Рады направят на 300 млн гривен больше средств. Сумма вырастет до 2,95 млрд гривен, в том числе из-за того, что народным депутатам повысят выплаты.

Также мы писали, что исследование рыночных тенденций в Украине выявило постоянный дефицит специализированных профессионалов, с которыми сталкиваются работодатели при поиске соответствующих кандидатов на открытые позиции. При этом нехватка кадров заставляет работодателей повышать зарплату.

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