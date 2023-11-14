Работа в Украине — медсестрам предлагают зарплату в 125 тыс. грн

В Украине ищут медсестер на зарплату 125 тысяч — детали вакансии
В Украине ищут на работу медицинских сестер на достаточно высокую заработную плату в 125 тысяч гривен. От кандидатов требуют наличие опыта работы от трех лет по специальности.
Соответствующая вакансия размещена на одном из популярных кадровых порталов.
Детали вакансии на должность "Фельдшер"
Как отмечается в описании вакансии, ищут фельдшера в 12 бригаду специального назначения Национальной гвардии Украины.
"Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальоны и другие подразделения", — говорится в объявлении.
Претендентам обещают заработную плату от 25 тысяч до 125 тысяч гривен. Предусматриваются доплаты за пребывание в зоне боевых действий 3,3 тыс. гривен в день.
Среди условий работы в должности фельдшера:
- полная занятость;
- официальная мобилизация до завершения военного положения или служба по контракту;
- перевод действующих военных;
- при выполнении задач в зоне боевых действий предусмотрена надбавка в 3,3 тыс. грн в сутки;
- профильное обучение.
Среди обязанностей:
- неотложная медицинская помощь при эвакуации раненых военных;
- помощь врачам в стабилизационном пункте;
- ассистирование при обучении медиков подразделений.
Для работы требуется наличие:
- среднего медицинского образования;
- опыт по специальности от трех лет;
- курсы по тактической медицине будут преимуществом;
- готовность работать по международным нормам предоставления неотложной медпомощи.
Больше о зарплатах
Напомним, в 2024 году на бюджетное финансирование Управделами Аппарата Верховной Рады направят на 300 млн гривен больше средств. Сумма вырастет до 2,95 млрд гривен, в том числе из-за того, что народным депутатам повысят выплаты.
Также мы писали, что исследование рыночных тенденций в Украине выявило постоянный дефицит специализированных профессионалов, с которыми сталкиваются работодатели при поиске соответствующих кандидатов на открытые позиции. При этом нехватка кадров заставляет работодателей повышать зарплату.
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