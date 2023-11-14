Работа в Украине — медсестрам предлагают зарплату в 125 тыс. грн

Украинские фельдшеры. Фото: khoda.gov.ua

В Украине ищут на работу медицинских сестер на достаточно высокую заработную плату в 125 тысяч гривен. От кандидатов требуют наличие опыта работы от трех лет по специальности.

Соответствующая вакансия размещена на одном из популярных кадровых порталов.

Читайте также:

Детали вакансии на должность "Фельдшер"

Как отмечается в описании вакансии, ищут фельдшера в 12 бригаду специального назначения Национальной гвардии Украины.

"Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальоны и другие подразделения", — говорится в объявлении.

Претендентам обещают заработную плату от 25 тысяч до 125 тысяч гривен. Предусматриваются доплаты за пребывание в зоне боевых действий 3,3 тыс. гривен в день.

Среди условий работы в должности фельдшера:

полная занятость;

официальная мобилизация до завершения военного положения или служба по контракту;

перевод действующих военных;

при выполнении задач в зоне боевых действий предусмотрена надбавка в 3,3 тыс. грн в сутки;

профильное обучение.

Среди обязанностей:

неотложная медицинская помощь при эвакуации раненых военных;

помощь врачам в стабилизационном пункте;

ассистирование при обучении медиков подразделений.

Для работы требуется наличие:

среднего медицинского образования;

опыт по специальности от трех лет;

курсы по тактической медицине будут преимуществом;

готовность работать по международным нормам предоставления неотложной медпомощи.

Источник: work.ua

Больше о зарплатах

Напомним, в 2024 году на бюджетное финансирование Управделами Аппарата Верховной Рады направят на 300 млн гривен больше средств. Сумма вырастет до 2,95 млрд гривен, в том числе из-за того, что народным депутатам повысят выплаты.

Также мы писали, что исследование рыночных тенденций в Украине выявило постоянный дефицит специализированных профессионалов, с которыми сталкиваются работодатели при поиске соответствующих кандидатов на открытые позиции. При этом нехватка кадров заставляет работодателей повышать зарплату.