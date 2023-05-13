В Украине упростят процедуру оформления помощи на оплату коммуналки

Украинские гривны. Фото: Pixabay

В скором времени в Украине упростят оформление и получение финансовой помощи на оплату коммунальных услуг. Сообщения о праве на субсидию будут отправлять через приложение "Дія". Украинцы смогут принять предложение о помощи или отказаться.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

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По словам Жолнович, гражданам, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% доходов, будут в превентивном порядке предлагать субсидии.

"Мы сможем сказать — вы имеете право на субсидию. Мы видим, что у вас пять членов семьи проживает вместе, вот ваши доходы — мы сделали верификацию. Ваши расходы по коммуналке больше, чем ваши доходы в процентном соотношении. И мы можем вам такую помощь предложить", — рассказала Жолнович.

Она сообщила, что такие предложения будут формироваться на данных государственных органов о доходах каждого домохозяйства и его расходах на коммунальные услуги. По ее словам, к моменту поступления сообщения в "Дію" для субсидианта уже сформируют пакет документов в Пенсионном фонде.

Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) озвучили сумму, на которую может вырасти жилищно-коммунальная платежка после повышения тарифов на электроэнергию. По одному из вариантов ожидается подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.